Nájar previo al Honduras- México: “Debemos de imponer respeto”

Asimismo, alzó la voz y pidió a sus compañeros volver a poner a Honduras a un nivel alto donde las demás selecciones le tengan respeto, como sucedía en procesos anteriores.

Juego ante México:

“Sabemos que México es un gran rival, será un partido difícil, pero yo y mis compañeros estamos enfocados en afrontar este juego de buena forma, esperamos poder logremos el objetivo de clasificar a la Copa América. Será un partido bonito, ya he tenido la oportunidad de celebrar una victoria ante México y creo que sería bonito que eso se pudiera repetir y más en casa con nuestra gente, sería lindo”.

¿Es imposible ganarle a México?

“México siempre ha sido una de las favoritas en todas las competencias a nivel de Concacaf, pero creo que nosotros también debemos de imponer eso, el respeto que se le daba a la Selección de Honduras. Este es un partido donde al final se juegan 11 contra 11, sabemos que es una buena selección y a nivel individual tienen buenos jugadores, pero nosotros tenemos excelentes futbolistas y afrontaremos este juego de buena forma”.

Mentalmente cómo está la selección hondureña:

“Son nuevos procesos, sabemos que hay bastante jugador joven en este proceso, en el anterior que yo estuve había muchos jugadores de experiencia, pero son procesos que todas las selecciones pasan y nosotros lo estamos viviendo en este momento. Sabemos la calidad de los compañeros que hay a nivel individual. Trataremos de sacar un buen resultado en Tegucigalpa”.

Enfrentarse a excelentes jugadores de México:

“Siempre me gusta enfrentar jugadores de gran nivel, cuando estuve en Europa y en la selección he enfrentado grandes jugadores y es motivante para uno jugar contra grandes jugadores y si me toca jugar, dar lo mejor de mi”.