Diego Vázquez sale en defensa de su hijo Mathías y lo que dijo tras golear a Olimpia en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

Además, Diego se no ocultó sus sensaciones en el plano personal al hablar de su hijo Mathías Vázquez , quien ha destacado con goles y buenas actuaciones dentro del equipo. El estratega, contó cómo maneja la responsabilidad de ser padre y entrenador, las críticas que ha enfrentado y cómo la afronta.

Nuevamente una gala de la Liga Nacional, estás nominado y lógicamente destacás por tu labor histórica ¿Qué significa esto para vos?

Contento, siempre es buena la nominación en este tipo de premios que motivan para seguir trabajando. Ya estar entre los nominados es algo positivo. Además, acompañar a Mathías, que también está nominado. Así que contento por eso.

Se viene el arranque del torneo. ¿Cuál es la expectativa que manejan?

Las expectativas siempre son las mejores. Hicimos una muy buena pretemporada, jugamos tres partidos amistosos. Vamos a seguir trabajando para crecer y dar lo mejor en este nuevo torneo.

Cerraron la pretemporada con un buen termómetro

Sí, fue un buen termómetro. Siempre en los clásicos, aunque sean amistosos, se quiere ganar. Contento por ganar y por los dos goles que anotó mi hijo. Fue una felicidad doble. Pero ahora empieza otra historia, llegan los partidos oficiales y tenemos que dar lo mejor para Motagua.

El equipo bajó bastante el promedio de edad del plantel, ¿cómo lo manejan?

Sí, bajamos mucho. Tenemos un plantel muy joven, con un promedio de 24 años aproximadamente. Esa es la dinámica que queremos ver y esperemos estar a la altura en los dos torneos que vamos a enfrentar.

Como padre, ¿cómo manejás esos momentos de ver a tu hijo triunfar?

Siempre trato de separar. Obviamente, como padre estoy orgulloso y lo disfruto un poco, pero como técnico intento exigirle igual que al resto de los jugadores.

¿Y en casa? ¿Sos exigente con él o ya se da una relación más de padre e hijo?

No, trato de que sea una relación natural. Obviamente, el trato es distinto, pero no quiero volverlo loco con cosas del fútbol. A veces, si veo algo interesante en la tele, le digo: “Mirá este movimiento”, pero trato de no intervenir demasiado.

Estás viendo crecer a tu hijo en lo profesional, cuando al principio muchos lo criticaban solo por ser “el hijo del técnico”. Hoy es una realidad.

Sí, está creciendo. Y bueno, el que critica por eso está mal informado. Él se vino a probar solo, yo no estaba en Motagua cuando él llegó. En reservas estaban Ninrod y Jocón. Fue Jocón quien lo probó, le gustó y lo empezó a poner. Así empezó todo. El que diga que está aquí solo por ser mi hijo no tiene razón. De hecho, creo que eso le ha jugado en contra. Tal vez el torneo pasado lo debí haber puesto más. Vamos a tratar de seguir con esto de manera natural y ojalá siga creciendo.

¿Prácticamente te está pidiendo la titularidad con goles?

Claro, seguro. Eso es lo que pedimos a todos: que los minutos que tengan los aprovechen al máximo. Y él lo está haciendo.

¿Cómo mirás este torneo, tomando en cuenta cómo se han reforzado los equipos, los fichajes, los movimientos del mercado?

Todos los equipos son difíciles. Los que ascendieron, como Choloma, o los que compraron categoría, todo va a ser complejo. También está el caso del Génesis, que es una fusión, pero tiene muy buenos jugadores, prácticamente todos de primera. Así que vamos a competir con seriedad.

Ahora cuentan con un nuevo estadio en La Ceiba ¿Qué sensaciones te deja eso? ¿Ayuda al rendimiento de los técnicos y los equipos?

Esperemos que sí. La verdad que la cancha se ve muy buena y qué bueno que ahora tengamos tres estadios de nivel en el país.