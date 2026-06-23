La drástica decisión que tomó Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

España.

El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el delantero argentino Julián Alvarez “con contrato en vigor durante el periodo protegido”, según explicó a EFE Miguel Ángel Gil Marín , consejero delegado de la entidad rojiblanca.

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó el directivo.

El club rojiblanco toma esta determinación después de las declaraciones efectuadas por el delantero al término del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria.

En ellas, el atacante señaló que “lo mejor para todos es una transferencia” y quiere “cumplir” su “sueño”.