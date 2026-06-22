Julián pide salir del Atlético y decide entre Barcelona y Real Madrid

Julián Álvarez sacudió el mercado de fichajes con unas declaraciones explosivas tras la victoria de Argentina sobre Austria. El delantero argentino confirmó que le ha pedido al Atlético de Madrid que facilite su salida, dejando claro que considera que lo mejor para su futuro es cambiar de equipo este verano.
Argentina dio un paso gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse con autoridad 2-0 sobre Austria en un partido donde volvió a aparecer la figura de Lionel Messi.
La Albiceleste controló el encuentro de principio a fin y mostró una vez más su candidatura para luchar por el título.
Pese a fallar un penalti en los primeros minutos del encuentro, Messi no perdió la calma y terminó siendo decisivo para el triunfo argentino. El capitán encontró los espacios necesarios para marcar el primer tanto y encaminar una victoria que acerca a su selección a la siguiente ronda.
La selección dirigida por Lionel Scaloni superó tácticamente a Austria y neutralizó la presión propuesta por el conjunto europeo. Con transiciones rápidas y una defensa sólida, Argentina logró imponer su estilo y dejó pocas opciones a su rival.
La noche terminó siendo histórica para Lionel Messi, quien alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Un nuevo récord para una carrera legendaria que sigue agrandándose en cada torneo internacional.
Mientras tanto, fuera de los terrenos de juego, la tensión entre Barcelona y Atlético de Madrid continúa creciendo por el futuro de Julián Álvarez.
El conjunto azulgrana presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros que fue rechazada de manera contundente por los colchoneros.
Desde la directiva del Atlético consideran que el delantero argentino es una pieza fundamental para el proyecto deportivo y no tienen intención de negociar su salida, especialmente con un rival directo dentro de LaLiga.
En Barcelona existe sorpresa por la postura del Atlético, ya que la propuesta económica era considerada una de las más importantes del mercado de fichajes. Sin embargo, en Madrid sostienen que el valor del futbolista está por encima de cualquier oferta recibida hasta el momento.
La situación ha provocado una auténtica guerra mediática entre ambos clubes, con declaraciones cruzadas, filtraciones y versiones contradictorias sobre las conversaciones mantenidas en las últimas semanas. El caso amenaza con convertirse en una de las novelas del verano europeo.
A pesar del rechazo inicial, medios españoles aseguran que el Barcelona no descarta volver a la carga por Julián Álvarez.
La necesidad de reforzar el ataque mantiene vivo el interés culé, aunque la operación se presenta cada vez más complicada.
El delantero reconoció que ya mantuvo conversaciones con las personas indicadas dentro de su club para definir los próximos pasos de su carrera.
"Quiero hacer realidad mi sueño", declaró el atacante argentino al finalizar el encuentro. Sus palabras fueron interpretadas como una clara señal de que busca nuevos desafíos lejos de su actual equipo durante este mercado de verano.
La frase que más repercusión generó fue cuando aseguró que "lo mejor para mi futuro es salir traspasado". Una declaración directa que alimentó inmediatamente los rumores sobre un posible cambio de camiseta en las próximas semanas.
“Quiero ser honesto, hablé con Atlético y les dije que claramente mi deseo es irme y unirme a un nuevo club pronto”. Las declaraciones de Julián llegan en un momento de máxima expectación, con varios gigantes europeos siguiendo de cerca su situación.
Según informó Fabrizio Romano, Julián Álvarez ya habría tomado una decisión sobre su futuro y su prioridad sería fichar por el Barcelona.