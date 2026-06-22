Atlético de Madrid con increíble decisión tras rebeldía de Julián Álvarez

Luego de celebrar la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, el delantero Julián Álvarez confirmó su deseo de salir del Atlético de Madrid.
El atacante argentino Julián Álvarez soltó el bombazo en declaraciones a ESPN minutos después del partido del Mundial entre Argentina y Austria.
Julián Álvarez rompió el silencio y dijo públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid. La Araña fue contundente respecto a sus intenciones para el futuro inmediato y dejó en claro que la decisión ya fue comunicada internamente a los directivos de la institución madrileña.
“Hablé con la gente del club que tenía que hablar y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, sentenció el delantero.
Hasta ese momento, el atacante había esquivado el tema con cierta incomodidad. Pero la insistencia de los periodistas lo llevó a dar una respuesta poco común para este tipo de escenarios.
Álvarez, quien reconoció haber ido “con la verdad” con la gente del club y con quienes tenía que hablar, terminó por dar forma a la declaración más directa que hizo hasta ahora sobre su futuro.
La pregunta fue directa —“Si es algo bueno, ¿Te vas?”— le preguntaron a Julián.
“Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, respondió Julián Álvarez, y con esa frase dejó instalada una de las preguntas más abiertas del fútbol europeo de cara al cierre del mercado de verano.
Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona había iniciado contactos con el jugador y lo consideraba un objetivo prioritario para reforzar su ataque.
El club catalán, de acuerdo con el diario Sport, presentaría una primera oferta formal al Atlético de Madrid de alrededor de 90 millones de euros más bonus, sin incluir jugadores en la operación.
Las conversaciones entre el entorno del delantero y la dirigencia azulgrana se habían intensificado en las semanas previas al torneo, y la señal más significativa fue que el propio jugador transmitió a su entorno la preferencia de vestir la camiseta del Barcelona.
Según informa Diario AS, el Atlético llevará al Barcelona ante la justicia deportiva por la negociación con Julián Álvarez, un jugador con contrato hasta 2030 con los rojiblancos.
“En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, aducen fuentes rojiblancas consultas por el diario AS.
El Atlético de Madrid se plantea y tiene previsto estudiar este martes si denuncia al Barcelona ante la FIFA por su intento de fichaje de Julián Alvarez sin permiso del club, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, según explicaron a EFE fuentes de la entidad rojiblanca, tras las declaraciones del delantero sobre su deseo de ser traspasado.
En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición, aunque tenga contrato por cuatro años más en el Metropolitano.
Julián Alvarez llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024 procedente del Manchester City. Ha marcado 49 goles en 106 partidos desde entonces en las filas del conjunto que dirige Diego Simeone.