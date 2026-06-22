Atlético de Madrid con increíble decisión tras rebeldía de Julián Álvarez

En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición, aunque tenga contrato por cuatro años más en el Metropolitano.