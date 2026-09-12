Dembélé sorprende y opina quién debería ganar el Balón de Oro

París, Francia.

El delantero francés del PSG Ousmane Dembélé, Balón de Oro en 2025 y candidato a ganarlo también en 2026, aseguró que ha sido "el mejor en los momentos decisivos de la última temporada" y, en su lista de favoritos, incluyó al central ecuatoriano Willian Pacho, nominado por primera vez al premio. "Fui claramente mejor en los momentos decisivos. Y eso cuenta. Es el primer criterio, ¿no? Con los problemas físicos que tuve a principios de temporada, el entrenador (Luis Enrique Martínez) supo gestionarme bien para reservarme para los momentos decisivos", declaró Dembélé, en una entrevista a France Football publicada este sábado en L'Équipe.

Dembélé, de 29 años y vencedor de la Liga de Campeones en 2026, elogió a Pacho y excluyó al argentino Leo Messi de su lista de favoritos cuando fue cuestionado si contaba con el argentino. "No. 'Kvara', Kane, Mbappé. Michael Olise también ha hecho una temporada increíble. Lamine Yamal. Hay un montón. Fabián Ruiz. ¡Pacho! A ese siempre se le olvida. Espero que no nos olvidemos de él este año. (Risas). Se lo merece", agregó Dembélé.