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Dembélé sorprende y opina quién debería ganar el Balón de Oro

El delantero francés del PSG ganó el Balón De Oro la temporada pasada.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 11:35 -
  • Agencia EFE
Dembélé sorprende y opina quién debería ganar el Balón de Oro
París, Francia.

El delantero francés del PSG Ousmane Dembélé, Balón de Oro en 2025 y candidato a ganarlo también en 2026, aseguró que ha sido "el mejor en los momentos decisivos de la última temporada" y, en su lista de favoritos, incluyó al central ecuatoriano Willian Pacho, nominado por primera vez al premio.

"Fui claramente mejor en los momentos decisivos. Y eso cuenta. Es el primer criterio, ¿no? Con los problemas físicos que tuve a principios de temporada, el entrenador (Luis Enrique Martínez) supo gestionarme bien para reservarme para los momentos decisivos", declaró Dembélé, en una entrevista a France Football publicada este sábado en L'Équipe.

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Dembélé, de 29 años y vencedor de la Liga de Campeones en 2026, elogió a Pacho y excluyó al argentino Leo Messi de su lista de favoritos cuando fue cuestionado si contaba con el argentino.

"No. 'Kvara', Kane, Mbappé. Michael Olise también ha hecho una temporada increíble. Lamine Yamal. Hay un montón. Fabián Ruiz. ¡Pacho! A ese siempre se le olvida. Espero que no nos olvidemos de él este año. (Risas). Se lo merece", agregó Dembélé.

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Para el delantero francés, su actuación en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich fue la mejor de su temporada, al tiempo que dijo estar resignado a recibir más críticas ahora, pues el premio le ha hecho "ser más juzgado".

"Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como ya he dicho, tampoco me obsesiono con ello. A veces lo comento con mi entorno: nos decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro está muy abierto, pero ya veremos", agregó.

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Agencia EFE
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