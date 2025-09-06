Deiby Flores se pronuncia tras empate y advierte previo al Honduras-Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.

Flores, quien portó el brazalete de capitán en el duelo ante Haití, compartió la emoción de ese momento, aunque insistió en que el liderazgo es colectivo. “Capitanes somos todos, lo tenga o no lo tenga siempre voy a ser un capitán para el equipo”, dijo, agradeciendo la confianza de haber llevado la cinta en un partido tan importante.

El empate entre Nicaragua y Costa Rica también fue un factor que Flores consideró favorable para la bicolor catracha, ya que dejó a los cuatro equipos del grupo con la misma cantidad de puntos. Ante este escenario, el jugador enfatizó la necesidad de hacerse fuertes en casa: “En nuestra casa los partidos que hemos tenido los hemos sacado adelante y este martes tenemos que hacerlo valer”, señaló, refiriéndose al duelo ante Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

La Selección Nacional de Honduras ya está de regreso en el país tras el empate 0-0 frente a Haití en Curazao, en el inicio de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Tras su llegada, Deiby Flores analizó lo ocurrido en ese compromiso y aseguró que, aunque no consiguieron los tres puntos, el hecho de sumar fuera de casa siempre es positivo. “Sabíamos que sería un partido difícil, lo importante era sumar de visita y lo hicimos”, expresó.

El mediocampista cerró con un mensaje para la afición hondureña, invitándolos a llenar el estadio este martes y ser ese motor que impulse al equipo. “El apoyo de la gente es vital, nos motiva al 200%. En casa vamos a ir con todo por los tres puntos”, concluyó.

Análisis del partido contra Haití: Creo que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero bueno creo que lo importante es sumar de visita y creo que eso fue lo que hicimos.

Sumar puntos de visita: Claro, creo que es importante siempre sumar de visitantes sabiendo que dentro del grupo todos empatamos, todos sumamos igual y ahora pues hay que hacernos fuertes en casa, preparando para lo que viene. Favorable empate de Nicaragua y Costa Rica: Creo que el hecho de que hayamos empatado todos vuelve a favor, fue favorable el hecho de que Nicaragua empató a Costa Rica. Nosotros ahora hacernos fuerte, prepararnos para el partido del martes y Dios primero puede sacar el resultado.

Hacer valer los partidos como local: Claro, es lo más importante, siempre he dicho de visita se trata de sacar puntos y en casa hacer ese esfuerzo, creo que en nuestra casa los partidos que hemos hecho y que hemos logrado tener acá pues lo hemos sacado adelante.

La capitanía en la selección: Creo que capitanes somos todos, creo que capitanes somos todos, somos conscientes que lleve la banda de capitán en el brazo, eso no te hace ser el capitán de nada, creo que lo personal siempre lo he dicho, lo tenga o no lo tenga, siempre voy a ser un capitán para el equipo, igual agradecido con la oportunidad que se me dio por ser capitán y bueno, la manera de agradecerlo dentro de la cancha y es lo que siempre hacemos.

El momento de arriesgar: Creo que siempre es bueno, el riesgo siempre es bueno, por ahí pues hay un poco de temor como se dice, pero creo que no deberíamos de tener temor, sino que aprender de los riesgos. Creo que Dios primero, pues tanto como mi persona, como todo el equipo nos vamos a preparar de la mejor manera en estos últimos dos días para sacar eso que es lo que todos queremos.

Mensaje a la afición para llenar el estadio ante Nicaragua: Igual seguir apostando a eso, al apoyo. Sabemos que el apoyo de la gente es muy vital para nosotros, eso es muy emocionante y bueno, esperamos tener el apoyo incondicional de ellos porque eso nos hace también a nosotros como jugadores y como equipo motivarnos al 200%.

Ambiente en el vestuario después del partido: Queríamos sacar el resultado, pues lastimosamente no se dio, pero creo que el equipo está consciente que en casa nos vamos a hacer fuerte, que vamos a ir a todas por los tres puntos el día del martes. Dios primero.