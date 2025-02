Capitán del Milan se peleó con el técnico y se va del club llorando tras 18 años

A pesar de que lograron separarlos rápidamente y siguieron con los festejos, medios de Italia señalaron a los posibles problemas entre ambos que habrían desencadenado en la discusión. Según La Gazzetta dello Sport y Tuttosport, Calabria habría sido visto en un concierto del rapero Lazza el día viernes por la noche, dos días antes del partido contra el Parma.

Esto no le habría sentado bien al técnico, quien optó por sacarle la cinta de capitán al experimentado lateral de 28 años y dársela a Maignan. Aunque este no fue el único futbolista del Milan que fue visto en la fiesta, ya que también estuvieron involucrados Theo Hernández (fue reemplazado al entretiempo), Ruben Loftus-Cheek (no fue convocado) y Francesco Camarda (no ingresó al partido).

Después de 18 años, Calabria firmará por el Bolonia, aunque a su marcha se despidió de los aficionados entre lágrimas.