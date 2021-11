“Espero confirmar todas las teorías que tenemos con este chico de origen hondureño, que tiene 24 años de edad apenas, 16 peleas como profesional, con una cantidad importante, 12 nocauts, pero a mí me parece que era demasiado pronto para colocarlo como el mejor del mundo libra por libra, o entre los mejores del mundo”, comenzó diciendo Faltelson.

Teófimo López defiende este sábado su reinado ante George Kambosos en una pelea esperada por muchos. El hondureño luchará contra el australiano en el Madison Square Garden de Nueva York por los títulos FIB, OMB, AMB y el de la revista The Ring.

“Pero le ganó a uno de los mejores libra por libra”, lo interrumpió su compañero Bernardo Osuna al recordarle a Faitelson la victoria del hondureño contra el ucraniano Vasyl Lomachenko el año pasado.

A lo que David contestó: “Yo estoy de acuerdo, pero ¿tú crees que Teófimo López por ganarle a Vasyl Lomachenko, tiene más actitudes que el ucraniano?”.

“No, pero hay que también darle mérito por tomar el riesgo, lo que siempre criticamos de muchos de los peleadores de esta era, es que no se arriesgan, que no tienen eso para decir: ‘Pónganme al mejor’. Hay que darle el mérito a aquellos que no toman el atajo”, replicó Osuna.

Faitelson cree que fue muy pronto nombrar a Teófimo ‘The Takeover’ López como uno de los mejores peleadores del mundo en la categoría libra por libra, esto ocurrió tras vencer a Lomachenko.