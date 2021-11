Intenso careo entre Teófimo López y George Kambosos antes de la pelea

Teófimo fue un poco más mesurado al hablar de Kambosos y simplemente comentó que arriba del ring le demostrará al mundo que no se ha dejado de preparar pese a la ausencia de poco más de un año sin pelear.

“Al diablo él y su equipo”, señaló el campeón. “Al final del día pueden hablar todo lo que quieran, pero no pueden defenderlo en el ring. Yo me muevo en silencio y lo demostraré. Estoy en mi segunda casa. Denme dos años y seré el rey de Nueva York. Ahora soy el príncipe. Quiero decirle a todos que sé que ha pasado un tiempo, pero no me he dejado de preparar un solo día. Vean la pelea, porque se va a terminar rápido”.

Tras el pesaje, Teófimo fue condecorado por el presidente de la OMB, Francisco Valcárcel, por su triunfo ante Vasyl Lomachenko. El peleador de origen hondureño agradeció el gesto del organismo y posó feliz con el cetro.

“Esto es un sueño hecho realidad, les agradezco mucho”, señaló. “Es una maravilla. Quiero decirle a todos que pueden lograr lo que sueñan. Despierten y vean cómo derroto a este tipo rápido”.

Con información de izquierdazo.com