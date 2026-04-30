Darixon Vuelto rompe en llanto tras gol ante el Victoria y su descenso

La Ceiba, Honduras.

El artillero aurinegro aprovechó un balón que le ganó al defensor del Victoria y con un zurdazo venció al portero Flores para sentenciar el 2-1 que prácticamente fue el último clavo en el ataúd de los jaibos que no volvieron a levantarse.

Darixon Vuelto vivió un emotivo encuentro en La Ceiba, la ciudad donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Le tocó anotar con el Real España y tras hacerlo, rompió en llanto en medio de las emociones al recordar que estaba mandando a segunda división al equipo que lo dio a conocer.

Hay que recordar que Vuelto se formó en las inferiores del Victoria y con 16 años, el entrenador Héctor Vargas lo hizo debutar en primera división. Fue entonces que comenzó a dar sus primeros pasos hasta salir al extranjero y después llegar a San Pedro Sula para unirse al Real España.

El jugador fue consolado por sus compañeros. Al final del partido dijo que tenía muchos sentimientos por el Victoria porque le dio la oportunidad de jugar en primera división, pero tenía que actuar como profesional y marcar para que su equipo lograra una victoria importante.

El Victoria consumó su cuarto descenso en su historia en Liga Nacional. Sus aficionados no pudieron contener las lágrimas en las gradas cuando miraban que el tiempo estaba por terminar. Algunos se marcharon antes del final del encuentro porque no soportaron el dolor.