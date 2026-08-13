Cristiano Ronaldo reaparece con Al Nassr: sorprende con nuevo look

Riad, Arabia Saudita.

¡Con nuevo look! El portugués Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con el Al Nassr de Arabia Saudita y sorprendió al reaparecer con una imagen que no pasó por desapercibido por sus aficionados.

El jugador viene de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. En la justa, fueron eliminados en octavos de final a manos de España con el tanto de Mikel Merino sobre el final.

Posteriormente, regresó a Portugal y estuvo en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en la periferia de Lisboa, para presenciar el partido entre el equipo en el que juega, el Al Nassr saudí, y el del que es propietario, el Almería (victoria del club andaluz por 2-0).