Cristiano Ronaldo reaparece con Al Nassr: sorprende con nuevo look

¡Con nuevo look! El portugués Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con el Al Nassr de Arabia Saudita y sorprendió al reaparecer con una imagen que no pasó por desapercibido por sus aficionados.
El jugador viene de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. En la justa, fueron eliminados en octavos de final a manos de España con el tanto de Mikel Merino sobre el final.
Posteriormente, regresó a Portugal y estuvo en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en la periferia de Lisboa, para presenciar el partido entre el equipo en el que juega, el Al Nassr saudí, y el del que es propietario, el Almería (victoria del club andaluz por 2-0).
Desde entonces ha pasado unos días libres con su familia e incluso sorprendió al anunciar que se casó con Georgina Rodríguez en "secreto". Ambos personajes publicaron el pasado martes la foto de sus manos, donde confirmaron la unión en lo que fue una boda privada.
Ahora, el futbolista portugués se incorporó bajo el mando de Ange Postecoglu para preparar el inicio del Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Pero en el regreso del 'Bicho', muchos aficionados observaron la nueva imagen del jugador, una "nunca antes vista" durante su etapa como profesional. Cristiano Ronaldo apareció con un peinado corto y de un color pelirrojo.
Las redes sociales se desataron por el cambio de look de Cristiano para esta temporada 2026-2027 que disputará con 41 años. El luso tiene como meta alcanzar los 1000 goles durante su carrera profesional.
La nueva temporada de la liga de fútbol de Arabia Saudí arrancó este jueves con tres duelos, pero el estreno del Al Nassr será el próximo sábado 15 de agosto. Ahí se enfrentará al Al-Fateh a partir de las 12:00 pm (Hora Honduras).