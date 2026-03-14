Hijo de Cristiano Ronaldo protagoniza rabieta tras ser sustituido y es sancionado

Arabia Saudita.

El hijo de Cristiano Ronaldo demostró tener el carácter de su padre dentro del campo. El joven futbolista del Al Nassr Sub‑15 llamó la atención por su reacción de enfado tras ser sustituido en los minutos finales del clásico ante Al Hilal en Arabia Saudita y terminó sancionado. El partido, de la liga juvenil saudí, fue de mucha intensidad desde los primeros minutos. Cristiano Ronaldo Jr. participó activamente en varias jugadas ofensivas de su equipo y mostró la competitividad que lo caracteriza. Sin embargo, una situación polémica cambió el tono del duelo para el joven delantero. Durante una disputa por el balón, el jugador del Al Nassr fue empujado por un rival mientras intentaba recuperar la posesión. A pesar de las protestas de CR Jr. y de algunos compañeros, el árbitro decidió no señalar falta y permitió que el juego continuara. Esta decisión provocó la evidente frustración del hijo del astro portugués. Poco después, el entrenador del Al Nassr Sub‑15 decidió sustituir a Cristiano Ronaldo Jr. en los minutos finales del encuentro. Cuando se dirigía hacia la banda para abandonar el campo, el joven jugador mostró su desacuerdo con la decisión arbitral y con la situación del partido, gesticulando visiblemente molesto. El árbitro le indicó que debía salir por la zona más cercana del terreno de juego, como marca el reglamento, pero Cristianinho, como le dicen, reaccionó mal y no acató la instrucción. Se puso a forcejear con un rival y siguió demostrando su molestia. Cristiano Ronaldo Jr. tardó en obedecer la instrucción y continuó mostrando su enfado mientras caminaba hacia el área técnica. Debido a su actitud, el colegiado terminó mostrándole una tarjeta amarilla.

La amonestación implica una sanción automática en la competición juvenil, por lo que el jugador no podrá disputar el siguiente encuentro de su equipo. Este tipo de situaciones forman parte del proceso de aprendizaje de muchos futbolistas jóvenes, especialmente en competiciones formativas donde las emociones suelen ser intensas. La reacción del hijo de Cristiano Ronaldo generó distintas opiniones entre los aficionados, que hablaron sobre la necesidad de mantener la disciplina y controlar las emociones en una competición formativa. La situación se suma al seguimiento mediático que mantiene sobre el jugador la afición debido a su ascendencia y proyección en el fútbol juvenil árabe. A pesar de la polémica, Cristiano Ronaldo Jr. continúa siendo una de las jóvenes promesas más observadas del fútbol juvenil. Su evolución en las categorías inferiores del Al Nassr es seguida de cerca por aficionados y medios, especialmente por el peso que tiene el legado deportivo de su padre. Como muchos jugadores de su edad, el camino hacia el profesionalismo incluirá momentos de aprendizaje tanto dentro como fuera del campo.

Así ha sido la vida de Cristiano Ronaldo Jr.