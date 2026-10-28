Cristiano Ronaldo supera a Messi en el BOAT y gana Balón de Oro al mejor de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo se impuso a Lionel Messi y le ha ganado el BOAT (Best Of All Times), el nuevo premio que ha creado la revista France Football para premiar al mejor Balón de Oro de la historia del fútbol mundial, anunció este miércoles la organización del trofeo.
El delantero portugués ha sido resultado como vencedor tras imponerse por la edición de 2008, que obtuvo cuando vestía la camiseta del Manchester United, una temporada en la que también se coronó en la Champions League.
En aquel entonces, el cinco veces ganador del Balón de Oro (2008, 2013,2014, 2016 y 2017) se impuso en la votación a Lionel Messi, Fernando Torres y Xavi Hernández. Pero ese no fue el único galardón que consiguió en ese año el portugués, pues también se impuso en la Bota de Oro, tras anotar 31 goles en esa temporada.
Esa edición que ganó Cristiano Ronaldo en 2008 fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.
Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.
🏆🇵🇹 Cristiano se lleva el Premio B.O.A.T: mejor Balón de Oro de la historia.🔝 Los usuarios de France Football lo han elegido por su galardón en el año 2008. https://t.co/Dy4HTQKPL6— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2026
El de 2008 fue el primero de los cinco Balones de Oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017.
Messi es el más premiado de la historia con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
¿Cómo se eligió al ganador del BOAT?
France Football decidió cambiar las reglas de votación para el flamante premio. Los periodistas no votaron, sino que fueron los aficionados quienes eligieron al mejor Balón de Oro de la historia, siempre que se tratara de un futbolista que lo hubiese ganado por lo menos en dos ocasiones, el requisito indispensable para optar por el BOAT.
Esa medida hizo que el vencedor se decidiera entre solo diez futbolistas: el propio Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Marco Van Basten; Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Kevin Keegan; Alfredo Di Stefano, Ronaldo Nazario y Karl-Heinz Rummenigge. Por lo tanto, los hinchas podían decidir por cuál edición que ganaron los candidatos votaban.
Así, el Balón de Oro de 2008 de Cristiano Ronaldo se impuso por al conquistado por Lionel Messi en 2012 y 2023. De hecho, las dos estrellas, que protagonizaron una rivalidad futbolística en la década pasada, se reparten los primeros doce puestos del ranking de las ediciones más votadas.
El premio supone un espaldarazo para la carrera del delantero portugués, máximo goleador de la Champions League y su selección nacional, de la que se retiró en la última concentración tras una disputa con su entrenador, Jorge Jesús.
Lo que pagaron los aficionados por votar
Los usuarios se podían sentir jurado por una vez... pero había que pagar un euro, eso sí, para poder participar. A cambio, se sorteaban dos entradas para asistir a la gala de 2027.
Según el medio galo, 5009 personas votaron más de una vez. 44 personas votaron entre 10 y 26 veces; 300 personas votaron entre 5 y 9 veces y 4665 personas votaron entre 2 y 4 veces. Un buen pellizco de dinero para coronar a sus ídolos.