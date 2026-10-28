Cristiano Ronaldo supera a Messi en el BOAT y gana Balón de Oro al mejor de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo se impuso a Lionel Messi y le ha ganado el BOAT (Best Of All Times), el nuevo premio que ha creado la revista France Football para premiar al mejor Balón de Oro de la historia del fútbol mundial, anunció este miércoles la organización del trofeo.

El delantero portugués ha sido resultado como vencedor tras imponerse por la edición de 2008, que obtuvo cuando vestía la camiseta del Manchester United, una temporada en la que también se coronó en la Champions League.

En aquel entonces, el cinco veces ganador del Balón de Oro (2008, 2013,2014, 2016 y 2017) se impuso en la votación a Lionel Messi, Fernando Torres y Xavi Hernández. Pero ese no fue el único galardón que consiguió en ese año el portugués, pues también se impuso en la Bota de Oro, tras anotar 31 goles en esa temporada.

Esa edición que ganó Cristiano Ronaldo en 2008 fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.