Cristiano arrasa en Globe Soccer: “Imagina ganar a animales como Haaland con 39 años”

Cristiano Ronaldo arrasó en los premios Globe Soccer Awards en Dubái, donde el noruego Erling Haaland fue galardonado como el mejor jugador del mundo y Pep Guardiola se llevó el premio al mejor entrenador del planeta.

Pero esas conquistas de Haaland y Guardiola, además del Manchester City como el mejor equipo, no opacaron el brillo de una de las grandes figuras de la gala: Cristiano Ronaldo, que se quedó con tres prestigiosos premios de los Globe Soccer Awards.

El delantero de Al-Nassr fue distinguido en la Dubai Globe Soccer, organizada desde 2011 por el Consejo de Deportes de Dubái, como el Máximo Goleador, obteniendo el Premio Diego Maradona, el Futbolista Favorito de los Fans y el Mejor Jugador de Medio Oriente.

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland... Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente duda de mí y vuelvo a tener éxito. No me afectan las críticas”, dijo CR7 en el Hotel Atlantis de The Palm, donde también fue finalista en el galardón que ganó Haaland y que él obtuvo en seis ocasiones (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), récord absoluto.