Mbappé habla de los millones que gana y su visita al Real Madrid: “Lo merezco”

Kylian Mbappé, que suena para jugar en el Real Madrid la próxima temporada, añora el anonimato, poder salir a la calle y disfrutar de una vida normal, aunque considera que se merece el dinero que gana, incluso si ignora la cantidad exacta.

“He perdido la espontaneidad del ser humano”, reconoce la estrella del fútbol francés y mundial, quien admite que “hay cosas que no he podido hacer en la vida y que me han faltado”, según confiesa en un programa del canal público France 2 emitido en la noche de este jueves.

El programa ‘Envoyé Spécial’ permite a Mbappé abrir su lado más íntimo y también repasa a fondo la labor de la fundación IBKM (‘Inspired By Kylian Mbappé’) creada por el jugador para apoyar a jóvenes.

El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección francesa reconoce que llegar al estrellato ya con 18 años hizo que su madurez se adelantara, y que añora cosas normales como “ir a una ‘brasserie’, salir, ir con amigos, ir de fiesta de incógnito, un ‘brunch’ en una terraza. Es lo que más me falta”.