La bronca del técnico de Costa Rica tras goleada ante Irán: "No pongo excusas, pero..."

Fernando 'Bocha' Batista sufrió su primera derrota al frente de Costa Rica y apunta a trabajo para el futuro.

  Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 11:02
  • Agencia EFE
La cara de Fernando 'Bocha' Batista tras el cuarto gol de Irán contra Costa Rica en el amistoso.
Turquía.

El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, afirmó sentirse "con bronca" tras la goleada por 5-0 sufrida este martes ante Irán en un partido amistoso, pero matizó que su proceso apenas comienza y hay mucho trabajo por hacer a futuro.

"Es duro, lógicamente nos duele perder por esta diferencia, pero en estos días que iniciamos el proceso se pueden sacar muchas evaluaciones. Duele, estamos tristes, con bronca, pero hace poquito que empezó este proceso y tenemos que trabajar mucho", expresó Bastista en declaraciones a Radio Columbia en Turquía, donde se llevó a cabo el partido.

Costa Rica, que no se clasificó al Mundial 2026, comenzó la semana pasada el proceso rumbo al Mundial 2030 al mando de Batista, quien apenas ha dirigido 4 entrenamientos.

Batista inició con un empate 2-2 ante Jordania el pasado jueves y este martes cayó 5-0 frente a Irán.

"La realidad es que no nos salió nada de lo que habíamos planificado. En este poco tiempo de trabajo y conocimiento quisimos jugar con otro sistema, ver jugadores, para eso estamos en estos momentos. No pongo excusas, pero a los jugadores los conocimos el miércoles. Ha salido bien el primer partido y no ha salido nada en este segundo partido", declaró el entrenador.

Batista calificó el partido ante Irán como "muy malo", pero enfatizó en que "hay que mirar para adelante, trabajar mucho y mirar muchos jugadores".

"Jugamos con un rival físicamente superior a nosotros y desde lo futbolístico también. Todos los partidos hay que jugarlos al cien por cien, no podemos jugar desconcentrados, sin actitud y sin intensidad. Esta clase de partidos te dan ese golpe que te hace reaccionar", manifestó el seleccionador.

Los próximos partidos de Costa Rica serán el 29 de mayo próximo frente a Colombia, en Bogotá, y el 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos, que servirán de preparación para colombianos e ingleses con miras al Mundial de 2026.

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
