Rueda reacciona tras eliminar a Panamá y deja: "Queremos llegar al sexto partido"

Phoenix, Estados Unidos.

Reinaldo Rueda no ocultó su emoción al hablar de la resiliencia de su equipo, luego de empatarle y eliminar a una selección de Panamá que llegaba como favorita no solo para ganar el partido, sino también para conquistar la Copa Oro. Sin embargo, se encontró con una aguerrida Honduras que le dio un duro golpe en este torneo de la Concacaf.

¿Cómo describe este momento en esta segunda etapa al frente de Honduras? ¿Es el momento más dulce y cómo lo describe?

Indudablemente, estar en la Copa de Oro es una bendición de Dios. Estar en un torneo de esta magnitud, con todo lo que ha crecido la Concacaf y con todo lo que significa esta competencia, cada vez más importante, con una excelente logística y selecciones nacionales de muy buen nivel. Creo que para Honduras es positivo poder competir con dificultades, con todas las limitantes que hemos tenido, pero al final los muchachos se encontraron. Quieren llegar a la meta, están muy comprometidos y ojalá podamos brindar una gran satisfacción al pueblo hondureño.

¿Qué pasó en el vestuario al medio tiempo para que el equipo cambiara tanto en la segunda parte?

Nos confrontamos respecto a lo que habíamos hecho hasta ese momento, conscientes de que podíamos dar más. Se hicieron algunos ajustes desde el punto de vista táctico, buscando esa reacción. En todos los partidos, los hombres que han entrado de relevo han dado muy buena respuesta, y fue muy positivo oxigenar el frente de ataque con Dixon y con Anthony, buscando mayor profundidad en lo que habíamos logrado hacer. Creo que no estábamos en el mejor momento para cerrar el primer tiempo, pero rompimos esa situación desafortunada del exceso de confianza en la salida y provocamos la situación del penal. Hubo de todo. No hubo confrontaciones, pero sí un compromiso de jugar mejor en la segunda mitad, conscientes de que podíamos lograrlo.

Edrick se equivoca contra Curazao, pero se levanta hoy, Choco falla el penal y no se cae. ¿Qué está haciendo mentalmente usted para que este grupo no se caiga? El del 2021, me recuerdo, le metían un gol y luego cuatro. Hoy no se cae. No ha sido fácil, ¿no?

Creo que tenemos que superar eso. Tenemos que superar ese aspecto, de que ellos tengan control mental, que no se caigan ante la adversidad, que confíen en sus condiciones, en todo lo que ha sido su proceso de formación como jugadores, sus transformaciones profesionales y la valentía de representar a la Selección Nacional. A ellos no les ha regalado nadie nada. Hay jugadores que se han puesto la camiseta desde su 17 hasta ahora en absoluta, y creo que es sacarles eso, sacarles eso. Como les dije, cuando no dan las piernas, el corazón tiene que responder, y creo que es lo que han puesto en este torneo cuando ha habido momentos de adversidad.

En el momento previo a los lanzamientos desde el manchón de penal, ¿qué le dijo al grupo cuando se hace el círculo y deciden quiénes van a tirar? ¿Y cómo toma ahora estar nuevamente en semifinales en lo personal y como el grupo?

Bueno, ustedes saben que en ese momento había motivación porque se había logrado recuperar el partido, el orden. Incluso tuvimos la situación de poder desequilibrarlo también. Era importante tener control mental, la convicción de que había que asegurar el cobro. Es una situación que normalmente cobramos bastante más en entrenamiento, pero la competencia no es igual. Por ejemplo, ayer no se cobraron. Aspirábamos a que se pudiera resolver en los noventa, pero el fútbol es así. Empezamos cuesta arriba con ese 0-1, y al final creo que la convicción de cada uno se fue comprometiendo. Después se proyectaba que podía alargarse la serie. Creo que hubo jugadores con carácter que asumieron esa responsabilidad de cobrar.

¿Qué le dijiste a tu equipo en el medio tiempo para que salieran y no solo obtuvieran el gol, sino que tuvieran una excelente defensa para llegar a los penaltis?

Es un rival fuertísimo, un rival con conceptos muy claros en defensa, en ataque, jugadores que han madurado exponencialmente, y sabíamos que teníamos que hacer un partido muy táctico, un partido con inteligencia táctica para poder contrarrestar todas las virtudes de Panamá. Nos costó mucho coger el juego; Panamá tiene la gran virtud de manejar tanto juego corto como largo, muy bien estandarizado, con conceptos muy claros en lo que son sus extremos, tanto Rodríguez como Díaz, que están en un buen momento. Además, toda la solidaridad defensiva y lo que generan en el frente de ataque o en la mitad del campo Martínez y Godoy, que son los grandes líderes. Los habíamos revisado bien desde la Copa América pasada, hicimos el seguimiento del juego que perdieron contra Uruguay, el que le ganaron a Estados Unidos en Atlanta, el juego contra Bolivia en Orlando, y estos últimos juegos contra Guatemala y Jamaica. Este partido, analizándolo, nos va a dar muchas enseñanzas.

De la forma que se presentó la selección hace un par de semanas a lo que ha sucedido hoy, ¿estaba en sus mejores sueños llegar a semifinales de una forma dramática y dejar en el camino a una de las mejores selecciones? y, ¿a quién prefiere? ¿México o Arabia Saudita?

Bueno, la aspiración siempre es lograr lo máximo, y es una de las premisas que le coloqué a los jugadores. No vamos a pasear en Estados Unidos, vamos a intentar llegar a ese sexto partido, queremos llegar al sexto partido. Esperemos que lo podamos lograr, que los rivales nos exijan, pero que ojalá podamos lograrlo. No es fácil, al frente de ahora va a haber dos selecciones fuertes; ojalá me pueda ir rápido a ese partido. Todos sabemos el gran potencial de México, lo que significa México, y más aquí en Estados Unidos con todas sus virtudes y el gran momento que atraviesan sus jugadores, además del excelente trabajo del profe Aguirre. El rival que salga lo enfrentaremos con la misma intensidad, la misma inteligencia, el mismo compromiso, el mismo profesionalismo, y que salga un buen partido.

¿Qué significa tener una base de fans apasionados para una victoria importante como esta?

Creo que lo dije también ayer, el gran patrimonio del fútbol hondureño es su afición. Es la pasión que maneja su afición, que ojalá cada día sea mejor orientada, mejor canalizada, y que puedan apoyar a estos muchachos, porque necesitamos que estos jugadores recobren esa confianza. Y estos partidos, como el de hoy, son los que nos permiten recuperarnos de un marcador adverso; es una buena prueba. Ojalá que la afición hondureña siga apoyando a la Selección, que es un gran patrimonio del pueblo hondureño.

¿Le caen bien estos rivales de la Copa Oro, que son un termómetro para lo que se vienen en las eliminatorias de septiembre?

Sí, lo que he venido diciendo, lo de CONCACAF es extraordinario. Estas 12 selecciones que están aspirando a esos cupos demuestran lo competitiva que está la confederación. Como le he dicho a la gente en Honduras, son 41 selecciones, y ahora hay 12 en camino. Se quedaron en el camino 28 selecciones difíciles. Para llegar hasta aquí, Honduras tuvo que hacer 8 juegos, 8 juegos difíciles, 8 juegos disputadísimos, contra selecciones del Caribe y selecciones muy fuertes. Esta competencia nos va a ayudar a consolidar la Selección.

Una ganancia grandísima para nosotros es que de los 26 jugadores que tenemos inscritos, 18 son de la Liga Nacional, y solo 8 de la Liga del Exterior. Esos 8 de la Liga del Exterior han tenido muchas dificultades, con mucha irregularidad. De esos 8, quizás 4 o más vienen sufriendo en sus clubes, que no tienen la continuidad que uno quisiera para un jugador internacional. Esto demuestra el nivel competitivo de la Liga Hondureña, y cada día debemos exigimos más. En la formación, a veces juegan 5 o 6 de la Liga Nacional, lo cual es una gran ganancia. Además, en esta edición de la Copa Oro, hay jugadores debutando con la Selección Nacional, como Edizon Ramírez, Luis Crisanto, y Ezequiel Montes. Eso es una gran ganancia para lo que se nos viene ahora a partir de septiembre.

¿Cómo hizo usted para pensar en ganar contra Panamá, que parecía estar dominando en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo estuvo totalmente fuera de ustedes? Y ahora, ¿cómo se prepara para lo que se viene después de las semifinales y las eliminatorias, donde los niveles se pondrán más altos?

Creo que esto no para aquí. Este partido seguro que será para muchas reflexiones, para hacer una retroalimentación que nos fortalezca. Panamá ha demostrado su progresión, con la consolidación de una generación muy fuerte. Muchos de ellos vivieron el Mundial de Rusia y ayudaron en ese proceso; los que no eran titulares estuvieron ahí, muy cerca. Eso se refleja. La clasificatoria pasada se les escapó por esas cosas del juego, pero el fútbol de Panamá ha crecido demasiado. Lo que hemos logrado hoy es porque he respetado a Panamá, he respetado su organización, y porque respeto el trabajo de ellos. Nosotros seguimos su trabajo; el año pasado en la Copa América nos dedicamos a seguir las selecciones que serían nuestros rivales. Este conocimiento de las virtudes de Panamá nos permitió, con las limitaciones que tenemos, neutralizarlos y aspirar a hacerles un partido de alta competencia.