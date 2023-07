¿Cree que debe seguir? Diego Vázquez responde sin tapujos

Tras la dolorosa eliminación habló Diego Vázquez, quien de acuerdo al contrato con Fenafuth, no seguiría al mando de “La H”.

El argentino habló en conferencia de prensa, donde se animó a decir que debe seguir como entrenador del equipo y alabó el gran trabajo en el choque contra los caribeños en Charlotte.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Cómo valora todo lo ocurrido en la Copa Oro?

Teniendo en cuenta todas las lesiones, dificultades, el equipo terminó mostrando un buen fútbol, todo el tiempo que he estado ha sido sumamente positivo, teniendo en cuenta de dónde venía la Selección. Ese es el camino, no tenemos la varita mágica, pero ante selecciones del mismo nivel o quizá algunas mejores les competimos bien”.

¿No tenemos la capacidad futbolística para pasar a la siguiente fase?

Hoy hicimos un buen partido, terminamos ganando, le hicimos un gran partido a Qatar, merecimos ganar, fuimos creciendo. Nos faltó que nos hicieran uno o dos goles menos México.

¿Sintió que lo acuerparon cuando sucedieron cosas que no tuvieron que pasar?

Creo que sí, se demostró en la cancha. No sé a cuál te referís. No sé, yo me sentí respaldado por lo que hicieron en la cancha, salvó en el duelo ante México.

¿No estuvimos a la altura de la Copa Oro 2023?

Si lo comparás con los procesos pasados este proceso fue mucho mejor y ganamos partidos, por ahí estamos en un 40% y 50% de lo que ganamos.

¿Cree que está para seguir en la Selección?

Totalmente, estamos para esto.

¿Cuál es el mensaje que le dieron a los jugadores ya que México estaba perdiendo ante Qatar?

¿Cuánto goles nos hicieron falta? No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México y pensé que mínimo iban a empatar el partido. Vuelvo a repetir, si México no jugaba a ganar, el fútbol les va a pasar factura en futuras competencias porque el fútbol sí te pasa factura. No tengás dudas.

¿Este es el mejor partido al mando de la Bicolor?

Sí, puede ser uno de los mejores partidos, nos enfrentamos a una selección muy fuerte, que tiene jugadores en Europa y que venía creciendo en la competencia. Creo que lo hicimos muy bien. El partido ante Qatar y este, también el partido ante Venezuela, mostramos cosas interesantes para formar esta selección.

El mensaje a la afición para futuros encuentros en Estados Unidos

La afición se hizo sentir, nos sentimos todos apoyados. La verdad es que nos sentimos apoyados, el mensaje es de agradecimiento y toda la gente debe estar positiva y creer en el equipo. Todo el apoyo que encontró les terminó devolviendo el triunfo.