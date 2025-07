Copa Oro: Vasco Aguirre le responde a la prensa mexicana que minimiza a Honduras

California, Estados Unidos.

"Mejorar no sé, porque sería compararlo con algo. Creo que hemos avanzado en el orgullo de estar aquí, tienen ganas de venir, hemos generado un ambiente de trabajo y armonía... interesante. Hemos logrado que los jugadores se sientan importantes, ha habido de todo, incluso en las derrotas, que por cierto han sido tres, hemos aprendido. Vamos bien".

Liderazgo de Johan Vázquez

"No voy a descubrir las virtudes de Johan, yo lo conocí en Pumas y me pareció interesante. Estoy muy informado sobre su vida privada. Su presencia es importante, es muy competitivo, juega siempre, ha sufrido y sigue jugando, eso habla bien de él, de su físico y mentalidad. Es importante para nosotros, lo que me gusta es su competitividad".

Copa Oro con los mismo rivales

"Es el eterno debate, pero en todos lados se juegan estos torneos (Copa de Asia, Copa africana...), es nuestra área, aquí nos jugamos el acceso al Mundial. Es nuestra zona geográfica, es lo que nos toca, Concacaf tiene crecimiento. Tenemos la Nations League que me parece bueno para evitar los amistosos, como en Europa. No me puedo quejar porque al final de cuentas es nuestra área y lo seguirá siendo".

La baja de Jesús Gallardo

"Entiendo que las lesiones y sanciones son propias del juego, por lo tanto no es un problema para mí. Los entrenadores estamos preparados para correr estos tipos de situaciones, tenemos jugadores que pueden ocupar ese puestos. Hay buena competencia interna".

Prensa mexicana minimiza a Honduras

"Yo me encontré al profe Rueda el otro día y lo felicité, porque uno aprende desde las derrotas, se va fortaleciendo. No es fácil que te vapuleen de esa manera (ante Canadá 6-0), y te levantes tan pronto en tres-cinco días y le ganes a Curazao y luego a Panamá. Ahí radica mi respeto al profesor y sus jugadores".