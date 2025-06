DT de Panamá revela: "no me quería enfrentar a Honduras en la Eliminatoria"

Phoenix, Arizona.

¿Cuál es la clave para que Panamá esté manteniendo el nivel en Copa Oro?

Lo hemos hecho bien hasta ahora y es lo que necesitamos hacer mañana para ganarle a Honduras que ha ido de menos a más, vamos a tener un partido muy difícil.

Más allá de que Honduras dice que somos favoritos, ¿por dónde pasa la eliminatoria?

Al tema del favoritismo no le doy mucha importancia, estar en cuartos de final significa que los dos hemos hecho méritos para estar donde estamos y sabemos de la dificultad que tiene el partido. No quería hablar de la Eliminatoria, pero cuando hubo el sorteo dije que a uno de los equipos que no quería enfrentar era a Honduras. Respeto a Honduras, pero así como veo al equipo tras los últimos partidos, tenemos nuestras opciones.

Sería la sexta ocasión que se estarían viendo ante Honduras, Panamá ha tenido un gran ranking, ¿los números valen para este juego?

El tema ranking no me da nada, no me da puntos, no me da victorias, pero lo que más preocupa es Honduras, tendremos los últimos enfrentamientos en Copa Oro y Eliminatoria, para ver las cosas del pasado, pero no pensaré en el ranking, es secundario, lo más importante es ganar el partido, no quiero pensar más allá.

Honduras se ha levantado, ¿cómo se trabaja para tener la motivación de cara a este juego?

Han hecho tres partidos distintos, han ido de menos a más, con esas dos victorias tienen confianza, nosotros tenemos que seguir en la misma línea, no quiero euforia por los nueve puntos, sino que pensemos en el siguiente partido, son cuartos de final donde si pierdes estás fuera, necesitamos que el equipo esté bien metido y consciente.

¿Está completo el equipo y qué partido ha imaginado para el choque de este sábado?

Primero va a ser un partido difícil, se puede decantar para un lado por los errores. Sabemos de las virtudes de Honduras, vamos a contrarrestarlo con un buen juego para que no nos hagan ese daño. Tenemos que aprovechar nuestro buen momento para atacarlo como queremos.

Panamá ilusiona, ¿cuál es el mensaje que manda a la afición? ¿Qué opina de la paternidad de Honduras?

Vamos a ir con todo, intentaremos llevar la línea, el fútbol no es matemática pura, tenemos un rival que hará todo lo posible para neutralizarnos. Y lo de papá, mamá, lo que sea, no quiero entrar, es un tema perdido.

¿Qué concepto tiene de esta Honduras de Rueda?

Hemos analizado varios partidos, los conocemos de hace muchos años, son un equipo muy competitivo, tenemos conocimientos de varios jugadores, sabemos de su calidad, sabemos de la fuerza ofensiva, del desborde, velocidad. Luego tienen un medio campo que presiona mucho, nos van a presionar en muchas ocasiones.

¿Panamá tratará de hacer el juego que necesita?

Estoy dando importancia a nosotros. Si tenemos la capacidad de hacer las cosas a nuestra manera, pues ya tenemos mucho ganado, pero hay que ver un análisis del rival, por dónde lo quieres llevar y de qué manera, es el análisis que estamos haciendo.

Ahora es todo o nada

El próximo partido es una final, si perdemos mañana nos vamos a casa, no hay otra alternativa, por eso es importante salir mentalizados. Si el mensaje y las ideas están claras, por la voluntad de los jugadores irán con todo, no tengo duda, veremos si es suficiente para ganar el partido.

Panamá llega con el traje de favoritismo, ¿le da temor sentirse favorito?

Creo que no hay favoritismo en este partido, lo dejo pasar, creo que también los jugadores saben en qué situación, porque tampoco es la primera vez que jugamos ante Honduras.