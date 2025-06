Carlos Pineda responde tras eliminar a Panamá: "Debemos tomarlo con humildad"

Phoenix, Estados Unidos.

Esta clasificación no habría si posible al gran trabajo de todos los jugadores y cuerpo técnico, en especial al valor y confianza que tuvo Carlos Pineda , quien se ha convertido en un cambio vital para el equipo de Reinaldo Rueda.

Pero no le bastó eso, sino que también ante los canaleros marcó el penal decisivo en la tanda que certificó el pase de la Bicolor a semifinales.

El ingeniero dio su valoración en zona mixta y reconoce que él tuvo que elegir patear el sexto lanzamiento después de que Panamá había fallado.[

"Gracias a Dios me tocó cerrar el partido. Sí, ya lo habíamos seleccionado los primeros cinco, y me tocó elegir el sexto. En mi casa mi esposa está que no cabe, también la socazón, Dios está con uno", empezó diciendo.

Carlos Pineda reconoce que la meta de Honduras en esta Copa Oro es la final y valora lo hecho frente a los canaleros.

"Vamos partido a partido, ya habíamos hablado que la meta era llegar a la final, esto es un paso más, debemos tomarlo con humildad. No fue un partido fácil y que bien que estamos en la siguiente fase", señaló.

El volante de Olimpia saca pecho por el gran trabajo que está haciendo Honduras y espera que las alegrías se sigan dando

"Es mi primera Copa Oro, queríamos competir en los partidos importantes y poner el nombre de Honduras arriba, donde queremos", manifestó.