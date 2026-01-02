La Copa del Mundo estará en Honduras en una fecha especial

San Pedro Sula, Honduras.

Aunque no pudo clasificar al Mundial 2026 y no se podrá ver a la selección en la competición, la afición de Honduras para sorpresa de todos se podrá dar el lujo de poder tener de cerca el prestigioso trofeo de la Copa del Mundo, galardón que se le dará a la escuadra que se consagre campeona del evento futbolístico. La FIFA y uno de los fuertes patrocinadores que apoya a la organización que rige al fútbol, anunció que la Copa del Mundo estará en el territorio hondureño, concretamente en la ciudad de San Pedro Sula, ya que Honduras aparece como uno de los países elegidos para recibir al símbolo más importante del fútbol mundial.

El tour, que celebra su sexta edición y el vigésimo aniversario de la iniciativa, arrancará el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y recorrerá 30 asociaciones miembros de la FIFA con más de 75 paradas durante 150 días, permitiendo que miles de fanáticos puedan admirar el trofeo de oro macizo de 6,175 kilogramos, el mismo que levantan los campeones del mundo. Tras su inicio en tierras árabes, el trofeo más codiciado por todo jugador de fútbol pasará por Egipto, Turquía y Austria. India, Corea del Sur, Japón y Malasia. Más tarde hará lo propio en Indonesia, Tailandia, Kazajistán, Uzbekistán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Francia, España, Portugal y Marruecos, para por fin cruzar al continente americano. La ansiada fecha de la visita de la Copa del Mundo a San Pedro Sula, Honduras, se programó para el próximo 14 de febrero en lo que será un imperdible evento. Justamente ese día se festeja a lo grande el Día del Amor y la Amistad. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Por ahora no se han revelado detalles específicos sobre el lugar exacto donde se exhibirá el trofeo ni la forma de acceso para el público hondureño, se espera que en las próximas semanas se confirme la logística del evento que permitirá a los aficionados hondureños acercarse a la Copa del Mundo. Cabe recordar que la última vez que el prestigioso galardón estuvo por Honduras fue a finales del 2013. Luego, el galardón continuará su ruta por Argentina, Uruguay y Brasil hasta finalizar en los países sede del Mundial.

Histórico torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y después en la historia del fútbol, al ser el primer Mundial organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con 48 selecciones, la mayor cifra en la historia de la competencia. México volverá a ser protagonista como anfitrión mundialista por tercera ocasión, tras haber albergado las ediciones de 1970 y 1986. Los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mexicanas, destacando el Estadio Azteca, que se convertirá en el primero en recibir partidos de tres Copas del Mundo.