Vigevani revela las claves del Motagua para eliminar al Saprissa

San José, Costa Rica.

Motagua tiene un partido clave este miércoles (6:00 pm) ante el Saprissa por la vuelta del repechaje por el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. En el partido de ida ambos equipos igualaron 2-2 en el estadio Nacional de Tegucigalpa y Motagua es el obligado a buscar la victoria en suelo costarricense. César Vigevani atendió a los medios previo al partido ante los Morados, que por estar en casa y por su historia son favoritos. “Si te digo la fórmula ya estamos adelantándole mucho al entrenador de Saprissa, la fórmula no le puedo decir, pero creo que como todo partido que representan estos que son finales, hay que tener un equilibrio de ambas cosas, sobre todo pienso que el equipo tiene que hacer un partido inteligente, morir con nuestra idea, no hacer cosas que por ahí nosotros no sabemos transmitir, no hacer cosas que el equipo no está acostumbrado a realizar”, comenzó diciendo Vigevani. Y añadió: “Nosotros vamos a morir con nuestra idea, trataremos de hacer un partido inteligente, cometer los menos errores posibles porque estas llaves son de mínimos detalles, ya vimos cómo pasó en la ida, en el mejor momento nuestro tuvimos una distracción en la pelota parada y se nos puso cuesta arriba el partido, consideraba que habíamos hecho todo lo posible para estar en ventaja, en estos partidos no te perdonan ningún detalle”.

El técnico de los azules habló de la calidad que existe en el Saprissa, pero también afirma que Motagua cuenta con grandes jugadores. “En estas llaves los detalles mínimos son muy importante, Saprissa tiene jugadores que cualquier error te lo hacen pagar caro, pero lo tenemos nosotros también, porque tanto Auzmendi, Campana, Yeison... Son jugadores que se levantan iluminados y tampoco van a perdonar, ahí está la llave tan cerrada que representan estos dos equipos, el secreto está en cometer los menos errores posibles y aprovechar las situaciones que uno tenga, eso marcó la llave anterior, Saprissa tuvo 100 por ciento efectividad y nosotros no, considero que todo esto está abierto, vamos a tratar de transmitir todo ese potencial ofensivo”. César Vigevani habló de las claves por donde puede pasar el partido ante Saprissa. “Creo que en la previa se pueden decir muchas cosas, pero creo que mañana será un partido muy cerrado, ambos equipos no van a dejar nada al azar, no dejarán espacios, son partidos muy equilibrados como pasó en la ida, son partidos que hay que trabajarlos inteligentemente, son partidos de detalles, cometer la menor cantidad de errores posibles, aprovechar al máximo nuestra idea y planteamiento, el Motagua que van a ver es lo que intentamos hacer siempre, solo que a veces sale y a veces no, depende de los rivales. Llevamos dos meses con el equipo de trabajo, de a poco se va consolidando esa idea que queremos implementar, y a veces tienes que ir corrigiendo sobre partidos, hay muy pocas semanas largas de trabajo. El equipo viene de dos partidos muy buenos, exigentes y eso nos trae con buen ánimo a este partido de mañana, viene con confianza que es fundamental”. En cuanto a si existe presión por superar al Saprissa, el entrenador argentino mandó un claro mensaje a la afición de Motagua. “Los balances hay que hacerlos terminado los semestres, cuando vos te propusiste ciertos objetivos, tienes que ver qué conseguiste y qué no y el por qué. Nosotros tenemos una plantilla muy corta, hoy estamos con 20 jugadores en el plantel, cinco son juveniles, hay que ver cuál es el proyecto bien claro de Motagua para este semestre, hay que saber transmitirlo, saber decirle a la gente que hoy estamos en un proceso de transición, hay muchos jugadores jóvenes en el club, que necesitan paciencia, jóvenes que seguramente necesitarán de estos partidos para fortalecer su carácter y condiciones”, expresó.