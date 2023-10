Clayvin Zúniga se destapa y habla sobre su falta de gol en Marathón

Me siento muy contento por la situación en la que estaba el equipo. No hay nada más bonito que anotar en estas condiciones.

Creo que es por los cambios. Al principio estaba entrenando con el cuerpo técnico del profe Manuel Keosseián y él tiene otra ideología. Hay cosas que son diferentes y hay otras a las que debes adaptarse y eso es lo que más cuesta. Yo sé que he sido bastante irregular, en el primer torneo marque 13 goles, en el segundo siete y ahora tengo cuatro. Me ha costado, pero el torneo sigue, aún faltan algunas fechas y tengo que buscar ayudar a mi equipo.

Sí, siempre pasa eso. De hecho cuando voy a recoger a mi niña a la escuela, los niños me dicen un gol el fin de semana. Es algo emotivo y no lo tomo como presión porque ellos quizás saben que soy un referente y que mi trabajo es hacer goles. Yo tomo las cosas de forma positiva.

¿Las lesiones también te han afectado?

He arrastrado problemas musculares y no suele sucederme eso. Esas cosas no me han dejado hacer mi trabajo al 100% o al 200%.

¿El doblete significa el despertar tuyo en los goles?

Yo así lo siento, en el aspecto de los goles, porque es importante y eso te llena de confianza. No he estado muerto, siempre he estado muy vivo con la chispita de querer ayudar a mis compañeros en todo momento, pero sí, ya sentía una sequía que se estaba convirtiendo en agonía. Gracias a Dios se dio un doblete y me llena de confianza en la parte final del torneo.

Tenés cuatro goles y el goleador del certamen, Agustín Auzmendi tiene ocho ¿lo podes alcanzar?

Todo es posible, en el fútbol todo puede pasar. Ya lo viví en El Salvador, pero en contra. Un compañero de profesión tenía seis goles y los que estábamos arriba teníamos 14, en tres fechas, llegó a 13 anotaciones. Todo es de buscar la constancia.

¿Cuál es el objetivo de este grupo de jugadores verdolagas?

El único objetivo de esta institución es buscar la final para eso se hizo el reclutamiento de los futbolistas que hoy están en el equipo. Nos costó al principio, ahora sufrimos, pero ganamos y eso nos genera confianza grupal.