DT del Burdeos deja contundente mensaje a Elis: “¿Qué ganó?

Y agregó: “Le golpeaste la nariz, ¿estás feliz? Aunque claro que no se golpeó la nariz, no tocó nada. Me dijo ‘entrenador, no toqué nada. Confío en él, pero al final todavía hay una tarjeta roja’, comentó el nuevo DT de la dirección técnica del Burdeos.

“Entonces, ¿para eso? Por nada. ¿Qué ganamos? No hay nada positivo en eso, todo es negativo”, finalizó un molesto Albert Riera.

De acuerdo a medios franceses, Alberth Elis sería sancionado de tres a cinco partidos, por lo que se perdería los siguientes duelos del Girondins Burdeos.