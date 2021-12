La contundente respuesta que dio Faitelson a ESPN cuando fue amenazado de suspensión por una pelea

El ex futbolista señaló a Faitelson de tomar sustancia para reducir su peso, este respondió con el recuerdo de cuando Juan Carlos Gabriel de Anda, su hermano, llegó en estado de ebriedad en una emisión en vivo de Fox Sports. “¿Vienes como tu hermano? ... Pues ebrio”, arremetió David.

“El que toma chochos eres tú”, fue la respuesta que el comentarista recibió por parte de Francisco Gabriel de Anda.

FUE AMENAZADO POR EL CANAL

Un año después de ese acontecimiento, el polémico periodista reveló en entrevista con Javier Alarcón para su programa de YouTube ‘Entre Camaradas’, que ese pleito trajo consecuencias serias, pues lo directivos de la cadena intentaron suspenderlo por eso.

Tras saber las intenciones de sus jefes, les dejó claro que, si ellos tomaban esa determinación, él renunciaría, amenaza que pudo tener efecto para reconsiderar la decisión.

“El tema de Paco Gabriel de Anda se fue tanto de las manos que en un momento la empresa dijo: ‘Los vamos a suspender a los dos’. Yo nunca he tenido una suspensión en mi vida en ningún trabajo. Entonces yo dije: ‘Señores, el día que a mí me suspendan me voy’”, reveló.