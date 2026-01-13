Confirmado: Olimpia tiene nuevo portero y ficha a Onan Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia está en plena renovación de su plantilla luego de la conquista del título 40 en la historia de la institución el pasado 7 de enero frente al Marathón por el torneo Apertura.

Hasta los momentos han sido seis bajas que compitieron en el pasado campeonato y cuentan con tres incorporaciones luego de estar en calidad de préstamo.

Este martes Olimpia dio a conocer la baja por mutuo acuerdo con el arquero colombiano Andrés Felipe Salazar, quien jugará con Águilas Doradas de su país.