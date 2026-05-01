Sede y sorteo: Honduras conoce camino rumbo al Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos

Concacaf anunció este viernes 1 de mayo que México será sede de la edición 2026 del Campeonato Sub-20 Concacaf, que se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto.

“Con la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en juego, esperamos una competencia de alto nivel”, dijo el Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani.

Las 12 selecciones que participarán en el Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 incluyen a las seis mejores clasificadas en el Ranking Sub-20 Concacaf a octubre de 2025, Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, las cuales fueron preclasificadas directamente al Campeonato.

A ellas se unirán Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, que aseguraron su lugar a través de las Clasificatorios Sub-20 Concacaf 2026, disputadas del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.

El torneo, parte del calendario renovado de competencias de selecciones juveniles de Concacaf, también servirá como competencia clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y el torneo Olímpico de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales del campeonato Sub-20 Concacaf 2026 clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Mientras que el campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028. En caso de que Estados Unidos, ya clasificado como país anfitrión de las Olimpiadas gane la competencia regional, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.

El sorteo oficial del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se llevará a cabo el jueves, 7 de mayo de 2026, en la sede de Concacaf en Miami, FL. El calendario de partidos completo, junto con las ciudades anfitrionas y los estadios, se confirmarán tras la conclusión del sorteo oficial.