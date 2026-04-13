Clayvin Zúniga se sincera: su resurgir goleador y el festejo ante Marathón

Luego de tener un año en la oscuridad en cuanto a goles, el experimentado Clayvin Zúniga volvió a la lumbrera con el Olancho FC donde con su gol ante Marathón alcanzó las ocho dianas en el torneo Clausura 2026.
“Se me dio la oportunidad en este equipo y gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. Vamos a buscar la manera de seguir haciendo las cosas bien y contribuir al equipo”, expresó a los micrófonos de Diario LA PRENSA el máximo anotador de los Potros en el campeonato.
Zúniga manifestó que en el equipo pampero no ven como descabellado cerrar las vueltas regulares como primer lugar. Además, dejó un mensaje para todas aquellas personas que pensaban que estaba acabado después de su paso por El Salvador y Guatemala.
ENTREVISTA CON CLAYVIN ZÚNIGA
Clayvin, ¿para qué está Olancho FC?
Esa es una pregunta que se la tienen que hacer a los rivales. Nosotros estamos haciendo un trabajo, buscamos mejorar día a día, ir a cada partido a competir y a lograr nuestro objetivo, la meta que nos trazamos escalón tras escalón. Nos vamos contentos por eso. Sabíamos que era un partido de seis puntos por la cercanía que tenemos con Marathón en la tabla. Vamos apuntando a eso, ser cada vez mejores, superarnos tanto a nosotros mismos como a los rivales dentro de la cancha.
Me dices que uno tiene que catalogarlos, pero el objetivo de Olancho FC, ¿cuál es?
Sí, nosotros lo tenemos claro. Por lo que ustedes ven, cómo juega el equipo y cómo ha ido mejorando fecha tras fecha, imagino que se hace un análisis de lo que ha sido la primera vuelta para nosotros y cómo está siendo la segunda. Nosotros buscamos dar lo máximo en cada partido. Tenemos claro lo que queremos como equipo, para lo que estamos y para lo que tenemos que trabajar. Luchamos día a día y lo demostramos dentro de la cancha. Hoy nos vamos contentos por los tres puntos.
¿Se puede soñar con el primer lugar o lo miran muy lejos?
Nada es imposible. Trabajamos día a día para mejorar y hacer las cosas mejor. Al final la recompensa nos la va a dar Dios. Él ve el sacrificio y la entrega que está teniendo el equipo. Nosotros nos ponemos a disposición tanto del cuerpo técnico como dentro de la cancha para lograr cada objetivo y dar cada paso con firmeza.
Clayvin, le anotaste a Marathón y lo celebraste. ¿qué sucedió?
Sí, la verdad es por la misma emoción de marcar en esta cancha. Ahora con otra camisa, pero tengo mucho que agradecer a este equipo en mi estancia acá. Ahora visto otra camiseta y tengo que representarla con orgullo y entrega. Goles son amores, y bueno, ahora me tocó celebrar con la camiseta de Olancho FC.
¿Cómo es tu vida ahora pasaste de la costa norte a las tierras pampera?
He tenido muchas oportunidades que me ha dado el fútbol de ir a diferentes ciudades. Gracias a Dios me he podido adaptar con más facilidad porque mi familia está siempre conmigo. Ya jugamos en Juticalpa y me quedo ahí contento, sin necesidad de salir porque mi familia está ahí. Tengo familiares que visito en vacaciones, pero la adaptación es más fácil cuando tienes a tu familia cerca.
Eres el goleador de Olancho FC, sumas ocho goles y reapareces nuevamente en la tabla de goleo. ¿Qué se hace para que esto suceda?
Ahora fue el octavo, gracias a Dios. Seguimos sumando. Lo importante es poder aportar al equipo cada día. Gracias a Dios hoy lo pude hacer con un gol y se trabaja para eso, para siempre tratar de aportar al equipo mediante goles, que es una de las formas.
Hubo muchos comentarios de que Clayvin Zúniga ya estaba en declive, que pedía mucho dinero después de pasar por El Salvador y Guatemala, pero has callado bocas.
Gracias a Dios, hermano. Siempre me he dedicado a trabajar. Se me dio la oportunidad en este equipo y gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. Vamos a buscar la manera de seguir haciendo las cosas bien y contribuir al equipo.