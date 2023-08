Claudio Innella se desahoga tras su salida del Real España

Mientras miraba el partido de sus ex compañeros contra UPNFM en en el estadio Olímpico le permitió unos minutos a Diario LA PRENSA para hablar del tema.

“Esta fue una situación que hace un par de días me informó el club que tomaron la decisión de hacer uso de la cláusula de rescisión y que era lo mejor para ellos, eso me causó un poco de duda y me puso un poco triste porque me venia recuperando bien y ya estaba casi listo para jugar. Ya hoy se pudo arreglar la salida”, dijo el charrúa a los micrófonos de este medio.

Para Innella fue una sorpresa porque pensaba que podía recuperar su nivel y volver a incorporarse.

“No tengo idea porque sucedió esto, cuando me lo notificaron yo les mostré mi deseo y mis ganas de estar. Yo estoy claro que después de lesionarme me costó un poco; sin embargo, hice una buena pretemporada y recién había iniciado el torneo”, manifestó el experimentado de 32 años.

A Claudio este episodio con los sampedranos le dejan mucho aprendizaje y amigos.

“Mis compañeros me han apoyado he recibido mucho cariño de ellos y por eso estoy acá para apoyarlos y desearle lo mejor siempre”, manifestó sudamericano.