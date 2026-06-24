Christiansen da la cara tras eliminación de Panamá: "Hemos tenido la mala suerte"

Canadá.

“Hemos jugado bien, hemos muerto con las botas puestas, con nuestra identidad y lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de mis jugadores . Han hecho un partidazo, hemos jugado de tú a tú contra Croacia y el fútbol es lo que tiene, una clara que tienen, la meten”.

Con dos derrotas en dos partidos Panamá es otro de los equipos eliminados de esta Copa del Mundo , porque si bien un triunfo en la última fecha lo dejaría con 3 puntos, no le alcanzaría para ser uno de los mejores terceros luego de lo que fue caída 1-0 ante Croacia.

Panamá se convirtió este martes en otra de las selecciones eliminadas de este Mundial 2026 tras la segunda fecha de su grupo, en donde consumó una derrota 1-0 ante Croacia . Luego del partido el seleccionado panameño Thomas Christiansen opinó al respecto y se mostró orgulloso: “Hemos muerto con las botas puestas”.

El seleccionador también se refirió al rendimiento defensivo del equipo durante el partido. Destacó la capacidad de Panamá para reducir espacios y evitar una mayor cantidad de ocasiones del conjunto europeo.

“La verdad es que no nos generaron demasiados peligros. Creo que fuimos valientes en este partido y, bueno, otra vez, orgulloso de los muchachos”.

Y agregó: "Hemos tenido la mala suerte en una jugada puntual que nos meten el gol, pero esto es fútbol y los errores se pagan mucho más en un Mundial, y más si te enfrentas a una selección como Croacia, pero la verdad es que es para sacarse el sombrero con esta selección".

El timonel canalero considera que su escuadra no se vio mal a lo largo del partido más allá que se despiden de la competencia.

"Han generado dos ocasiones, han metido un gol. Y hemos tenido también nosotros buena parte de la posesión, hemos generado" y "hemos hecho que el equipo contrario reaccione".

También aprovechó para mandar un claro mensaje al pueblo canalero que tenía la ilusión que su selección lograra mejores resultados en la copa.

"Lo que me sabe mal es por todo un país que estaba ilusionado con su selección y al final hemos perdido, pero hay que ver también cómo hemos perdido, de qué manera y ante quién", declaró Christiansen.