"Choco" Lozano da su explicación de la humillante derrota ante Canadá

El capitán de la Bicolor , en diálogo con Deportes TVC , insistió en que no estuvieron a la altura y que ahora tienen la oportunidad de sanar las heridas el próximo sábado e intentar derrotar a El Salvador , partido que se jugará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas .

Por otro lado, el 'Choco' dijo que aceptan todas las críticas que llegan por parte de la prensa y aficionados , pero que son profesionales y eso no los desconcentra. “ No vivimos de lo que dicen ”, apuntó el delantero.

"Vamos a ser muy críticos todos. Nosotros reconocemos que no estuvimos a la altura, hoy Canadá nos pasó por encima, no podemos decir nada más, pero tenemos mucho que mejorar, eso lo sabemos desde hace un par de meses. Ahora se viene otro partido que vamos a intentar ganarlo", continuó.

"La mayor impotencia es esa. Hoy no demostramos lo que de verdad somos, lo que tenemos para mostrar, nos vamos con esa mala sensación. Nos toca poner el pecho a la crítica y aceptar que no estuvimos a la altura. Esto es lo lindo del fútbol, que tendremos otra oportunidad para intentar ganar (el sábado ante El Salvador)", agregó.

Al ser consultado si Honduras está muy lejos del nivel de Canadá, dijo que "Canadá nos pasó por encima por ritmo, ellos tuvieron más intensidad, atacaron más los espacios y no queda duda. Fueron contundentes, se llevaron un marcador amplio. Esto nos duele a todos, pero ya no hay tiempo que perder y hay que pensar en levantarse".

Críticas

"Cuando no están los resultados, la gente va a decir que no somos buenos, obviamente. Esa crítica la tenemos que aceptar, pero no vivimos de lo que ellos dicen. Al final, somos profesionales, tenemos que pasar por estos momentos y ahora toca levantarnos y pensar en el siguiente partido".