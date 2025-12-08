Barcelona y Real Madrid se juegan todo: partidos, días y hora de Champions

Madrid, España.

¡NOCHES MÁGICAS! La fecha 6 de la Champions League 2025-2026 arranca este martes 9 de diciembre con interesantes duelos. La jornada inicia con el duelo entre el Kairat vs Olympiacos (9:30 AM) y el Barcelona tendrá acción.

Asimismo, el Bayern Múnich buscará recuperar la cima de la tabla de posiciones; los bávaros son terceros con 12 puntos, por debajo del Arsenal y PSG, y se enfrentarán al siempre complicado Sporting de Lisboa (11:45 AM).

En otro de los interesantes duelos de este martes 9 de diciembre, el PSV recibirá al Atlético Madrid, mientras que el Barcelona tendrá al Frankfurt. Inter vs Liverpool también protagonizan otro intenso partido en la Liga de Campeones.