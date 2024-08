Champions League: El nuevo formato, partidos y así se clasificará a octavos de final

Con la única premisa de que no se enfrenten equipos de una misma federación en la primera fase, quedó establecida la parte inicial del torneo, con cuatro grupos de nueve clubes. No habrá ida y vuelta como hasta ahora. Jugarán con cuatro de ellos partidos en casa y con los otros cuatro, fuera. Tampoco habrá clasificación de grupos. Sino una clasificación general de los 36. Los ocho primeros acceden a octavos directamente. Del nueve al veinticuatro serán emparejados para otra eliminatoria de donde saldrán los que completen los octavos de final. Los doce últimos de la clasificación general, quedan fuera. No irán a la Liga Europa tampoco.

De esta manera, ya no habrá grupos y la primera ronda será una fase de liga conformada por 36 equipos, en la que los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan del puesto 9 al 24 jugarán un Play-Off a ida y vuelta por las ocho plazas restantes.

Cada uno de los participantes se enfrentará a ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Los equipos jugarán contra dos clubes de cada bombo (armados por el coeficiente UEFA), algo que se determinó tras el sorteo (las fechas de cada uno de los compromisos se darán a conocer este sábado) y todos suman puntos para la misma tabla de posiciones por lo que habrá varios partidos de alto nivel en la primera ronda: Manchester City vs. PSG, Bayern Munich vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Real Madrid, Liverpool vs. Real Madrid y Barcelona vs. Bayern Munich, entre otros.

En esta edición, además de los martes y miércoles habituales, se agregan los jueves como día de competencia y, en la última fecha, se jugarán 18 partidos en simultáneo que determinarán los clasificados a octavos, al Play-Off y los eliminados.