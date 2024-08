Sorteo de la nueva Champions League: Real Madrid y Barcelona ante duros rivales

Los 36 clubes estarán agrupados, según su coeficiente UEFA, en cuatro bombos de nueve equipos. Únicamente para el defensor del título no se tendrá en cuenta el ránking para estar en el bombo 1.

Cristiano Ronaldo no se olvida del Real Madrid: “Cuando gané el primer título fue muy especial conseguirlo con el Manchester United, aunque fallé el penalti. Pero también el Real Madrid, cuatro gané ahí. Las historia del Real Madrid... En 2008, en Lisboa, delante de tantos aficionados portugueses, había mucha presión y sentí que en ese periodo era el jugador más caro del mundo. Seis años tarde, desde 2008 con el Manchester United a 2014 con el Real Madrid”.

Estos condicionantes no impiden que en las primeras jornadas se puedan repetir las últimas finales o un duelo Barcelona -PSG como en los últimos cuartos de una competición, reformada por la UEFA en plena pugna con la Superliga , para ser más competitiva, más diversa y ofrecer un producto más atractivo.

El formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a 2 equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo con más de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un equipo español no podrá enfrentarse a otro español y tampoco podrá enfrentarse a más de 2 ingleses en esta primera fase.

Los ocho primeros clasificados pasarán directamente a la fase de octavos de final. Los clasificados del 9 al 24 disputarán una eliminatoria, en la que los mejor posicionados serán cabezas de serie jugarán la vuelta en casa.

Los que queden por debajo del puesto 24 estarán eliminados y ninguno pasará a jugar otra competición.

La primera jornada se jugará en tres días de septiembre, martes 17, miércoles 18 y jueves 19 y la última será en horario unificado el 29 de enero. La final será el 31 de mayo en el estadio Arena de Múnich.