César Samudio a fondo: Copa Oro con Panamá y ¿se ve mucho tiempo en Marathón?

En este caso Samudio conversó con Diario LA PRENSA para valorar lo que puede ser el Apertura 2023-24 para Marathón, habló sobre lo que deben hacer para cambiar de chip ante Vida y contó lo que desea dejarle a los aficionados Verdolagas el día que le toque partir de la institución.

Asimismo reveló interioridades de lo que vivió con la selección de Panamá en los últimos meses, lo que Thomas Christiansen siempre hace con él y ¿está lejos de ser el titular en la portería de los canaleros?

- ENTREVISTA CON CÉSAR SAMUDIO-

¿Cómo has vivido tu retorno a Marathón luego de estar con Panamá en Copa Oro?

Muy bien. Creo que el tiempo que estuve con la selección de Panamá entrenando me ayudó a seguir con el ritmo que traía y eso hacerlo valer en la liga local. Sabemos que no tuvimos el mejor comienzo, pero estamos trabajando para cambiar la cara desde este fin de semana.

Fuiste figura en el juego que perdieron ante Olancho ¿esa es la pauta de lo que será el torneo para ti?

Nos topamos con un Olancho que siguió proponiendo y que viene con la misma tónica del torneo pasado. En lo personal estoy contento por el nivel que estoy teniendo y esa es la muestra del trabajo que estoy teniendo día a día.

Ahora se viene Vida ¿cómo perciben el debut de este torneo en su casa?

Son partidos apartes y hay que hacer valer la localía con todos los marathones que llegan al estadio. Hay que demostrarles para que está el equipo, hay que comenzar a sumar porque considero que este torneo va ser más fuerte que el pasado.

En poco tiempo te has ganado el cariño de la afición Verdolaga ¿eso que significa para ti?

Yo me considero un jugador trabajador y me gusta demostrar el amor y compromiso a la camiseta de los equipos en donde esté. Aquí en Marathón he encontrado una afición muy buena que me ayuda siempre a salir a la cancha con confianza y a comportarme como un líder.