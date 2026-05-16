Celtic rompe el corazón del Hearts de la manera más trágica y cruel: campeón de Escocia

Glasgow, Escocia.

El Hearts aguantó hasta el minuto 88. Rozó con los dedos su primera liga en 66 años y se la quitaron de la manera más trágica y cruel posible. Un tanto del Celtic en el minuto 88, validado por el VAR acabó con la épica de los de Edimburgo y mantiene la hegemonía de Glasgow. El equipo de Edimburgo llegó a la jornada final con una titánica tarea. Ganar o empatar en un Celtic Park a reventar y con ansias de un quinto título consecutivo que les desempatase con el Rangers. Los protestantes suman 55 trofeos de liga, los mismos que los católicos, que este sábado se tuvieron que contentar con el subcampeonato. El Hearts se adelantó a los 43 minutos gracias a un cabezazo de Lawrenze Shankland y, aunque el Celtic igualó antes del descanso con un polémico penal transformado por Arne Engels, la segunda mitad fue un ejercicio de resistencia.

El arquero del Hearts fue a CABECEAR en la ÚLTIMA JUGADA, perdieron la pelota y Celtic metió el 3-1 con TRES JUGADORES YÉNDOSE SOLOS CONTRA EL ARCO.



La invasión de los hinchas al momento del gol es una LOCURA.



IMPRESIONANTE FINAL. 😮‍💨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/PGVO6cehFJ https://t.co/INIe5vilH7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 16, 2026

Los aficionados del Hearts, que contenían el aliento en la grada, creyeron estar a salvo cuando Kelechi Iheanacho se estrelló con el palo en el minuto 80, pero lo más cruel aún estaba por llegar. En el minuto 88, el árbitro anuló un tanto a Daizen Maeda por fuera de juego. El japonés había rematado en boca de gol un envío de Osmand, pero el colegiado se había equivocado. Había pitado fuera de juego del nipón cuando el que había recibido el balón en el inicio de la jugada era su compañero. Le avisaron desde el VAR y dio validez al tanto. Maeda rompió a llorar, como tantos aficionados del Hearts a los que la última esperanza se les esfumó en el minuto 99 cuando, con el portero arriba intentando rematar una falta, Osmand aprovechó la barra libre para marcar a puerta vacía.