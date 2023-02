“No es un adiós”, la reacción de Ancelotti tras empatar en el derbi

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró tras el empate en el derbi ante el Atlético de Madrid que “no es un adiós a LaLiga”, prometió pelea “hasta el final” y opinó sobre la acción polémica del partido, la roja directa al argentino Ángel Correa, defendiendo que era expulsión.

“No es un adiós a LaLiga, es más complicado de lo que era antes de este partido pero la tenemos que pelear hasta el final y a ver lo que pasa”, defendió en rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu.

Contrariado por el resultado, Ancelotti explicó sus intenciones al apostar por un centro del campo de inicio sin Tchouaméni ni Camavinga. “Pensábamos tener el control con el balón, Kroos ha jugado un partido muy bueno, los tres interiores estaban en buena condición”.

“Ceballos había descansado y he buscado frescura en el campo con Kroos como pivote. Hemos pensado que el Atlético no presionaría mucho arriba y podíamos tener el control. Así fue la primera parte pero estuvimos lentos en cambios de orientación. En el momento que metí más energía en el campo encajamos el gol, tuvimos minutos descolocados, hubo tiempo para empatar pero no para ganarlo”, añadió.