Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuánto dinero ganarán por la pelea?

El mexicano y estadounidense se enfrentarán en una pelea histórica, no solo por la calidad deportiva, sino por la millonaria bolsa en juego.

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford se perfila como un evento histórico.

 Foto EFE.
Las Vegas, Estados Unidos.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, se enfrentará este sábado con el estadounidense Terence Crawford, que busca ser el primer monarca absoluto en tres divisiones diferentes.

Con marca de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates, Canelo Álvarez tratará de quitarle el invicto a Crawford, 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida, además de tener un palmarés que incluye haber obtenido los cuatro cinturones en los pesos superligero y welter.

Se perfila como un evento histórico no solo por su calidad deportiva, sino por las cifras astronómicas involucradas.

Programada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, esta contienda por el título indiscutido de supermediano (168 libras) no es solo una defensa para el mexicano, sino una demostración de poder económico respaldada por el promotor saudí Turki Al-Sheikh.

Millones en juego

Mientras Crawford busca su legado como el primer boxeador indiscutido en tres divisiones, Canelo apunta a consolidar su estatus como el atleta mejor pagado del deporte con un contrato que apunta ser de los mejores pagados en lo que va de la carrera del pugilista mexicano en comparación a sus combates pasados.

Canelo Álvarez, con un récord de 62-2-2 y 39 nocauts, firmó en febrero de 2025 un megacontrato de cuatro peleas por 400 millones de dólares con Riyadh Season, la plataforma de entretenimiento saudí liderada por Al-Sheikh. Este acuerdo, que incluye esta pelea contra Crawford como su segunda salida bajo el banner, garantiza al mexicano al menos 100 millones de dólares por combate, independientemente de los resultados en taquilla.

Sin embargo, las estimaciones más optimistas elevan su ganancia total para este evento hasta los 150 millones de dólares, gracias a bonos por patrocinios y derechos de transmisión.

Por su parte se sabe que Crawford recibirá al menos US$10 millones por la pelea. Si bien, el oriundo de Omaha tiene una de las mejores carreras para un boxeador en los últimos años, el reto de enfrentarse a un contrincante más pesado lo pone en desventaja.

FICHA DE LA PELEA

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, EE.UU.

Hora y dónde ver: El combate comenzará a las 7:00 PM (hora de Honduras y México) y se transmitirá en vivo por Netflix para todos sus suscriptores, sin costo adicional.

Título en juego: Cinturón indiscutido de peso supermediano deÁlvarez (WBA, WBC, IBF, WBO, The Ring, TBRB).

