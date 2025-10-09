Buscan documentos extraviados del periodista Nelson García en el Morazán

Los documentos personales del periodista Nelson Geovany García Barahona se extraviaron este jueves en los tendidos de silla del estadio Morazán, mientras realizaba la cobertura del partido entre Honduras y Costa Rica.
Según se informó, García se encontraba cumpliendo labores periodísticas cuando perdió sus pertenencias.
Se solicita a cualquier persona que haya encontrado los documentos que los entregue en las oficinas de Diario La Prensa, ubicadas en la tercera avenida, entre 6 y 7 calle del barrio Guamilito, en San Pedro Sula.
El periodista agradece de antemano la colaboración de la ciudadanía y de los aficionados que asistieron al encuentro deportivo.