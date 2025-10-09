  1. Inicio
Buscan documentos extraviados del periodista Nelson García en el Morazán

Nelson presenció el partido entre Honduras y Costa Rica desde silla.

 Foto La Prensa / Mauricio Ayala
San Pedro Sula

Los documentos personales del periodista Nelson Geovany García Barahona se extraviaron este jueves en los tendidos de silla del estadio Morazán, mientras realizaba la cobertura del partido entre Honduras y Costa Rica.

Según se informó, García se encontraba cumpliendo labores periodísticas cuando perdió sus pertenencias.

Se solicita a cualquier persona que haya encontrado los documentos que los entregue en las oficinas de Diario La Prensa, ubicadas en la tercera avenida, entre 6 y 7 calle del barrio Guamilito, en San Pedro Sula.

El periodista agradece de antemano la colaboración de la ciudadanía y de los aficionados que asistieron al encuentro deportivo.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

