¿Tiene molestias? Bryan Róchez arribó finalmente a Honduras

Bryan Róchez arribó al mediodía de este miércoles a San Pedro Sula y se reporta listo para ponerse a las órdenes del “Bolillo” Gómez en la selección de Honduras.

Procedente desde Portugal, el delantero hondureño del CD Nacional ha sido el último legionario en incorporarse a la escuadra catracha que se enfrentará este 12 y 16 de noviembre a Panamá y Costa Rica respectivamente.

“Vengo entusiasmado y con alegría, ahora vamos a trabajar y a la espera de lo que el profe requiera de mi persona”, fueron las primeras palabras del goleador.

El pasado lunes Róchez anotó con la camiseta del CD Nacional y se le vio con algunas molestias tras la anotación, por lo que hoy fue consultado sobre su condición física.

“Fue en el gol que el portero me dio un golpe, los médicos querían revisarme, pero al siguiente día tenía viaje, me puse hielo en el hotel, estoy bien y ahora listo para encarar estos partidos importantes y doy gracias al profe (Bolillo) que me dio la oportunidad de jugar con el club para luego integrarme a la Selección”, indicó.

El atacante mostró total respeto para el equipo panameño: “Es una selección fuerte y ha mejorado con el paso de los años, no será fácil y vamos a tratar de revertir esta situación”, analizó.