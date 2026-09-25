Róchez contesta a los silbidos tras caída de Honduras: "La afición está cansada"

Tegucigalpa, Honduras.

Róchez dio su análisis tras la derrota de la Bicolor y reconoce que, aunque hay tristeza y enfado en el equipo, "faltan tres partidos y en esos tenemos que sacar la casta". El catracho dice que hay que darle vuelta a la página y ahora poner como objetivo el duelo ante Jamaica.

El delantero Bryan Róchez vivió una noche agridulce en su vuelta al Estadio Nacional con la Selección de Honduras. El atacante se destapó con un golazo en su regreso, pero vio cómo el combinado catracho sufrió una dura caída ante Surinam en su debut en esta edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Asimismo, Bryan Róchez fue claro sobre el nivel de las selecciones caribeñas y dejó un mensaje tras los silbidos de algunos hinchas durante ciertos tramos del partido ante Surinam : "La afición pues está como impaciente, cansada y pues están en su derecho".

Las sensaciones tras la derrota

Sí, estábamos ilusionados por regresar a casa y poder sumar los tres puntos, pero lastimosamente no se nos dio y ahora pues el siguiente partido es de aquí a tres días, así que toca pensar en ese juego.

¿Ese es el nivel entre Honduras y Surinam, eso reflejó el resultado?​​​​​​

Creo que no, fue un partido muy parejo, la verdad, ellos aprovecharon los errores y las desatenciones que nosotros tuvimos, aprovecharon una ocasión más que nosotros y por eso perdimos el partido, pero bueno, ahora pues toca seguir.

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Los vimos un poco perdidos en ciertas partes del juego, ¿crees que pasó factura el poco tiempo que trabajaron juntos?

Sí, eso siempre pasa factura, definitivamente, y ahora con una nueva generación que se está sumando y, ahora pues toca adaptarnos al sistema también del profe, a los jugadores jóvenes y ver qué es lo que podemos hacer para adaptarnos también al rival, que en este caso había cambiado entrenador, no sabíamos con qué sistema y con qué armas venían a enfrentarnos, pero, hicimos lo que pudimos y ahora pues toca seguir pensando.

¿Cómo levantarse después de una dolorosa derrota tomando en cuenta que el otro rival es Jamaica en Kingston donde nunca se ha ganado?

Pues hoy seguramente dormimos muy poco, porque estamos muy tristes y enojados, pero tenemos que darle de vuelta a la página, sinceramente, faltan tres partidos y en esos tenemos que sacar la casta, ganar los tres, vamos a ir en busca de los tres partidos para poder clasificar a la siguiente ronda.

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No, para nada, nosotros somos conscientes y sabíamos de la capacidad de Surinam en este caso, nuestro rival, el próximo también sabemos la capacidad que ellos tienen, así que eso para nada, no pasa factura en ese sentido.

Agridulce otra vez, anotar, volver a casa, pero con la derrota, ¿cómo reivindicarse ahora y pensar nuevamente en el siguiente partido?

Sí, sí, agridulce por volver a casa con nuestra gente, nuestra familia, con esta dura derrota, iniciamos con pie izquierdo este campeonato, pero bueno, mañana pues a pensar en el futuro, a pensar en el próximo rival y darle vuelta a la página.

¿Qué le decís a la gente que se fue desilusionada y a los que le silbaron?

Pues un poco duro para nosotros, pero también que sé, soy consciente y somos conscientes de que estamos pasando por un momento difícil y la afición pues está como impaciente, cansada y pues están en su derecho, así que vuelvo y digo, tenemos que demostrar dentro del campo la actitud, ganar los partidos para que pues podamos tener de nuevo la confianza de nuestra propia gente.