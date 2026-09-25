Honduras tropieza en el Nacional: ¡Batacazo en su debut en Nations League!

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras arrancó con el pie izquierdo su camino en la Liga de Naciones de Concacaf al caer 3-2 frente a Surinam, en un partido disputado la noche del viernes 25 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El compromiso también marcó el debut oficial de José Francisco Molina al frente de la Bicolor. El entrenador español ya había dirigido dos encuentros anteriores, aunque ambos fueron de carácter amistoso. Surinam avisó primero apenas al minuto 3 por medio de Margaret, quien no logró concretar la oportunidad. Honduras respondió cuatro minutos después cuando Luis Palma realizó una bicicleta por la banda y mandó un centro que terminó en los pies de Jonathan Rubio, pero su remate se marchó por encima del arco.

La visita consiguió abrir el marcador al 18', cuando Justin Lonwijk recibió un pase filtrado y definió ante la salida de Edrick Menjívar. Sin embargo, la reacción catracha fue inmediata: al 20', el Búho Meléndez envió un centro que Luis Palma controló y luego asistió a Dereck Moncada, quien estableció el 1-1. Honduras aprovechó el impulso y apenas dos minutos después completó la remontada. Dereck Moncada asistió a Bryan Róchez desde un centro originado en campo propio y el delantero definió con un toque por encima del guardameta para colocar el 2-1. No obstante, Surinam encontró nuevamente espacios y al 39' Denzel Jubitana ingresó al área para marcar el 2-2. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para el complemento, Molina realizó su primera modificación al retirar a Alejandro Reyes y darle entrada a Deiby Flores. Más tarde, Dereck Moncada pidió el cambio por molestias físicas y Alenis Vargas ingresó en su lugar. Cuando Honduras buscaba recuperar el control, al 66' Surinam volvió a golpear: un centro terminó desviándose en la espalda de Luis Palma y la pelota acabó en el fondo de la portería para el 3-2.

Los números de Honduras vs Surinam

Sofascore nos detalló las estadísticas de ambos equipos en su estreno en la Nations League de Concacaf. Dereck Moncada tuvo una valoración de 7.9.