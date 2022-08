Exclusiva con Bryan Acosta: Su gran momento en la MLS; punto de vista sobre llamado de Francisco Martínez y mensaje al Real España

El mediocampista hondureño Bryan Acosta visitó la noche del martes la gran manzana para enfrentar a New York Red Bulls y en un escenario que se presta para brillar frente a los grandes reflectores, brindó una de sus mejores actuaciones en su estadía en la MLS, liderando al Colorado Rapids en una dramática y heroica victoria por 5-3.

Abajo en el marcador 2-0 después de 10 minutos, Acosta se encargó de iniciar la remontada, al dar una asistencia, al chileno Diego Rubio, quien acortó las distancias. A partir de aquel momento Colorado alzó su nivel de juego y con el seleccionado nacional como mariscal de campo, se metió de lleno en el partido.

Ver. Beckeles arremete contra Diego Vázquez por llamado de Francisco Martínez

“La verdad es que ha sido un partido, que desde el inicio ha sido muy difícil, en dos ataques nos marcaron dos goles, pero supimos responder y ante la adversidad mantuvimos la calma, con todo y que después nos anotaron un penal, además, casi nos expulsan un jugador, pero de repente nos llenamos de ánimos y con el esfuerzo y confianza de los compañeros logramos rescatar este partido”, señaló Acosta en el Red Bull Arena.

Resulta muy agradable verle jugar a este gran nivel con Colorado Rapids ¿A que se debe esta alza de rendimiento?

Me siento muy bien aquí, me he ido adaptando muy bien al equipo, los compañeros me llenan de confianza y el cuerpo técnico confía plenamente en mi capacidad, en los entrenamientos nos entregamos al máximo, nos exigimos el uno al otro y el miércoles, sábado, domingo, el día que entramos a la cancha mostramos lo que hemos trabajado, Indicó Bryan, mientras recibía besos, abrazos y palabras de aliento de miembros del club.

Usted está mostrando un gran rendimiento, sus compatriotas andan en gran nivel ¿Como ve lo que hacen los otros legionarios en la MLS?

Me agrada ver lo que están haciendo los compañeros, los que están en la MLS y Douglas (Martínez) en la USL, lo que están logrando se lo han ganado, tienen mucho mérito y espero que sigan por esta ruta para el bienestar de sus clubes y nuestro, cuando lleguen a la selección.

¿Como ve el trabajo que ha venido realizando Diego Vásquez con la selección nacional de Honduras?

Me agrada ver lo que está haciendo, le llegó la oportunidad y en los partidos que ha disputado ha demostrado su capacidad, no desaprovechó su momento, inclusive los compañeros mostraron un gran nivel, se ha hecho un buen trabajo, hay que seguir confiando en el y ojalá que le sigan saliendo las cosas, para el bien del país.

Con este nivel de juego sería difícil pensar en que no sea convocado ¿Confía en que Diego Vásquez solicitara sus servicios?

Esperemos que me esté dando seguimiento, para uno como jugador es una gran motivación volver a la selección, pero para ello hay que hacer el trabajo durante la semana con el club y partido a partido ir demostrando que estamos en óptimas condiciones, mientras tanto, esperaremos el llamado, si nos toca ir lo haré de la mejor forma y si no, me tocará apoyar a los compañeros.