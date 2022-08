Beckeles arremete contra Diego Vázquez por llamado de Francisco Martínez: “La selección no es para inventar”

Y agrega: “Si hay algo que identifica a Olimpia es que día a día sabe superar los obstáculos, no se queda con lo que pasó, sino no tuviéramos los títulos que tiene. Será el primer partido en casa y queremos darle una victoria”.El experimentado jugador también aprovechó para revelar la manera en la que Pedro Troglio los entrena y los pedidos que se hace en cada una de las prácticas.

DURA CRÍTICA A DIEGO VÁZQUEZ

Beckeles fue consultado sobre la convocatoria de la Selección de Honduras para este microciclo que está desarrollando en Tegucigalpa, donde no se pudo contener y criticó al seleccionador.

“Siempre me he mantenido al margen, no había visto la convocatoria, pero hay veces que siento que hay decisiones y mi punto de vista es otro. Creo que en la Selección no es por un partido que te tienen que llamar, porque jugaste bien una noche, es un proceso de día a día”, comenzó díciendo.

El jugador del Olimpia fue un poco más allá y aseguró que: “A mí me gustaría que estuviera (José) García, (Jonathan) Paz que son compañeros que tienen un gran nivel y están entre los mejores centrales de Honduras, y no están porque al final Diego es el técnico”.

Beckeles fue categórico al considerar que el llamado de futbolista de la Liga Mayor, es inventar y eso no se debe hacer en la Selección absoluta.

“Si él llamar a quien le guste o no, debe saber que le parece, pero en el fútbol hay una identidad y respeto a los jugadores, ya que la Selección mayor no es para inventar o experimentar, sino para trabajar y lograr los resultados que al final es lo que todo mundo quiere. No tenés que buscar que te quieran las personas”.

El jugador cerró diciendo. “Quizás nunca he sentido que muchas personas no me quieren, pero no me importa porque yo amo a Dios, me ha dado grandes cosas, logré grandes hazañas en el fútbol y con eso soy feliz. Si quiere trabajar para que te quieran las demás personas estás equivocado”.