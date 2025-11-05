Brujas vs Barcelona: así vivimos el partidazo de la Champions League

El FC Barcelona empató 3-3 contra el Club Brujas en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League. en el que los azulgranas se han visto muy flexibles en defensa.
De entrada el Brujas mostró sus credenciales. A los 6 minutos golpeó al Barcelona, Carlos Forbs se escapó ganando la espalda a los defensores culés en el fuera de juego, pone el centro raso y define a placer Nicoló Tresoldi.
La respuesta del Barça de Hansi Flick fue inmediata, dos minutos después. Lamine Yamal manda un gran pase para la carrera de Fermín López que la pone en el área rival y ahí aparece Ferran Torres para empujarla al fondo.
EL MINUTO A MINUTO:
El conjunto belga volvió a sorprender al Barcelona en un contragolpe letal. Mal córner que ejecutan los azulgranas, el Brujas recuperó y salió jugando rápido. Pase final para Forbs que se va a toda velocidad ante Wojciech Szczesny y lo bate con un disparo de zurda al palo largo, en el 17'.
Para la segunda parte, se juntaron Lamine Yamal y Fermín López para hacer un golazo. Taconazo del dorsal '16' dentro del área para que el '10' catalán anote con un toque sutil con la zurda ante Nordin Jackers en el minuto 60.
Sin embargo, poco le duró la alegría al Barcelona y el Brujas marcó el 3-2 tres minutos después. Otra vez quedó mal parada la defensa barcelonista, Hans Vanaken se la puso al espacio a Carlos Forbs y el portugués se la picó a Szczesny en el mano a mano.
Apareció Lamine Yamal, que se ha puesto al equipo a su espalda, para conseguir el empate 3-3 en el 77'. El joven de 18 años envió un centro al área belga y Christos Tzolis de cabeza la metió en su propia puerta.
ALINEACIONES TITULARES:
CLUB BRUJAS: Nordin Jackers, Kyriane Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Aleksandar Stankovic, Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis; y Nicoló Tresoldi.
FC BARCELONA: Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
Árbitro: Anthony Taylor (ING).
Estadio: Jan Breydel.
Hora: 2:00 PM.
Transmite: ESPN y Disney Plus.