Brian Visser revela que Agustín Auzmendi le ayudó con dinero

“Decidí salir por todo lo que está pasando el club, todo lo que está viviendo en estos momentos, yo tenia casi tres meses sin cobrar, la estábamos pasando mal, yo vivo con mi novia y las cosas estaban difíciles, decidí enviar una carta documento a la FIFA y ellos tenían quince días para abonarme, si no lo hacían yo quedaba como jugador libre, aguanté demasiado, pero por la forma en que terminé el último torneo me abrió las puertas a nuevas propuestas, pensé primero en mi familia, en mi futuro porque como dije anteriormente la estaba pasando mal, hubo momentos difíciles, hoy por hoy no me arrepiento, tomé una buena decisión”, destacó.

“Ellos no me pagaron ni me abonaron, luego de enviar el documento si me pagaban un mes yo podía seguir jugando con el Vida, pero nunca me pagaron, entonces quedé como jugador libre y procedí a la demanda”, explicó el jugador argentino.

Una de las revelaciones más sorpresivas que hizo Visser es que recibió ayuda de un compatriota, se trata del delantero argentino de Motagua, Agustín Auzmendi.

“Gracias a Dios siempre tuve gente que me dio la mano, quizá porque sabían que yo estaba lejos de mi país y eso es complicado estar lejos de la familia, mi representante me ayudó mucho, es el mismo de Agustín Auzmendi, entonces el hablaba con Agustín para que me diera plata porque estábamos aquí cerca, Matías Quintero también me ayudó”, confirmó Brian Visser.

El futbolista de Potros resalta que lo sufrido en el Vida es lo peor que le ha pasado en su carrera profesional.

“Sí, en lo futbolístico la pasé bien, la ciudad y los compañeros fueron increíbles, siempre me expresaron su cariño, en ese sentido todo fue lindo, pero en lo administrativo es de lo peor que pasé, cuando vine traté de ayudar al equipo hice un buen torneo dentro de todo, eso me sirvió a mi para mostrarme y buscar nuevas oportunidades”, comentó.