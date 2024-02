Falero ‘dispara’ tras ser sancionado por la Comisión de Disciplina: “Es tiranía”

“Voy a hablar por última vez, pues como dicen algunos colegas, no hablaré de los jueces porque me sancionan. Ellos interpretan que en mi rol no puedo hacer un comentario sobre la actuación del juez, me cobran 30 mil lempiras por haber defendido acciones de dos de mis jugadores donde interpreto que fueron perjudicadas. Yo no creo que el árbitro lo haya hecho con mala intención, pero sí creo que puedo dar una opinión diferente a la Comisión de Disciplina respecto a los árbitros”, dijo inicialmente el DT del Real España.

Y profundizó: “Me gustaría que cambiaramos los papeles y se encuentren con cosas anómalas, y ver cuál sería la opinión de los integrantes de la Comisión de Disciplina si los llevan a jugar de un extremo a otro del país de miércoles a sábado, o te fijan una persona que te dirija el primer encuentro y luego el tercero, ¿acaso eso pasa con otras instituciones? Uno puede opinar con respeto, pero si molesta que den opiniones diferentes, es muy cerrado... tendré que pagar la multa aunque antes no hubo advertencias, ni antecedentes, creo pasan cosas que uno puede expresarse. En ningún gobierno del mundo te ponen un tapabocas porque diste una opinión distinta, eso es tiranía, ¿entonces cómo defenderé a mis jugadores?”.

Migue Falero también denunció el calvario que vivieron en su última visita en Choluteca donde empataron 1-1 con Lobos UPNFM.

“Yo me podría haber quejado ante la Comisión de Disciplina si ese dinero por el que me multan lo hubiesen puesto para el camerino en Choluteca donde sacamos una culebra y pusimos un bote de basura en la repisa de adentro porque salían cucarachas. O podía quejarme qué mis jugadores salieron al segundo tiempo y tuvieron que esperar 10 minutos porque no había luz”, agregó.

- RESTO DE LA CONFERENCIA -

Sobre el partido ante Olimpia

“Es un equipo muy sólido, dentro de lo que pueda desarrollar el España, trataremos de resaltar nuestras virtudes y hacerlos sentir incómodos. Es un equipo que tiene un excelente medio campo, joven y buena coordinación, y si somos agresivos, no se sentirán cómodos con el manejo de la pelota, por lo que será un mejor trámite para nosotros”.

¿Existe presión dentro de la plantilla por ganarle a Olimpia?

“Muy buen equipo dirigido por un entrenador que los conoce al dedillo. El partido no nos trae presión, tenemos la ansiedad de querer hacer un buen juego, sabemos que enfrentaremos un rival difícil y tendremos dificultades. Hay un grupo que sueña hacer un buen torneo, por lo que aspiramos a hacer un gran partido”.