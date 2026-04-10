Brayan Moya da la cara y revela dónde jugará tras ser señalado por indisciplina en Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

En medio de una semana cargada de polémica, el jugador del Marathón, Brayan Moya, fue señalado por presuntos actos de indisciplina dentro del club, situación que generó diversas versiones en el entorno deportivo. Como consecuencia, el futbolista no fue convocado para disputar el clásico ante Motagua, aumentando las dudas sobre su situación actual en el equipo verdolaga. Ante el revuelo generado, el atacante rompió el silencio y decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde negó categóricamente las acusaciones y defendió su profesionalismo.

Moya aseguró que las versiones que circularon en las últimas horas son “totalmente falsas”, especialmente aquellas que lo vinculaban con haber abandonado la concentración y el consumo de alcohol. El jugador también reconoció que situaciones pasadas pueden dar pie a comentarios, pero considera injusto que se ponga en duda su compromiso en la actualidad. Además, reafirmó su deseo de aportar al equipo, destacando que atraviesa una etapa importante en su carrera y que su objetivo es claro: rendir al máximo y luchar por el campeonato con Marathón. Asimismo, el futbolista confirmó que ha sido notificado de que entrenará con el equipo de reservas, decisión que dijo aceptar con respeto y profesionalismo, mientras espera una nueva oportunidad para regresar al primer equipo. Finalmente, ofreció disculpas por cualquier malentendido que se haya generado en torno a su situación.

COMUNICADO DE BRAYAN MOYA EN REDES SOCIALES